Как правильно выбрать джинсы

Джинсы — повседневная одежда. Но иногда трудно найти "те самые". Чтобы выбор был легким, мы подготовили специальную шпаргалку.

Как выбрать джинсы?

Определитесь с цветом. Для повседневной носки подойдут классические оттенки: синие, белые и черные.

Учитывайте, что темный оттенок стройнит, но может первое время "окрашивать" ноги. Светлые джинсы подойдут больше к летнему гардеробу.

Выбирайте эластичные джинсы: будут комфортными в носке и отлично "сядут" на фигуру.

Три степени эластичности ткани: Comfort Stretch, Stretch, Power Stretch. Последняя степень используется для пошива скинни-силуэтов, так как максимально растягивается.

Если любите классику — ориентируйтесь на Comfort Stretch, но такие джинсы менее износостойкие.

Перед покупкой измерьте внутренний шов брюк, которые хорошо сидят. Если длина от точки соединения штанин до низа слишком большая — откажитесь от такой покупки.

Посадка — влияет на комфорт и эстетичность. Высокая посадка удлиняет и выравнивает фигуру, низкая — пойдет худым девушкам, так как визуально укорачивает ноги.

Скинни — распространенный силуэт, подчеркивает природную красоту женских ног. Клеш — для дам с фигурой "Груша", а прямые джинсы для тех, кто хочет сбалансировать фигуру и подкорректировать живот.

Как выбрать правильную длину?

Определитесь с какой обувью будете носить джинсы. Если каблук, то классические джинсы должны быть выше пола на два сантиметра. Если плоская подошва, то одна складка.

Узкие скинни-силуэты заканчиваются на уровне щиколотки и не касаются туфель.

Ширина ремня классических фасонов — три-четыре сантиметра. Тут действует правило — чем больше петли, тем толще ремень.