Как правильно выбрать джинсы 

Джинсы — повседневная одежда. Но иногда трудно найти "те самые". Чтобы выбор был легким, мы подготовили специальную шпаргалку.
Как выбрать джинсы?
Определитесь с цветом. Для повседневной носки подойдут классические оттенки: синие, белые и черные.
Учитывайте, что темный оттенок стройнит, но может первое время "окрашивать" ноги. Светлые джинсы подойдут больше к летнему гардеробу.
Выбирайте эластичные джинсы: будут комфортными в носке и отлично "сядут" на фигуру.
Три степени эластичности ткани: Comfort Stretch, Stretch, Power Stretch. Последняя степень используется для пошива скинни-силуэтов, так как максимально растягивается.
Если любите классику — ориентируйтесь на Comfort Stretch, но такие джинсы менее износостойкие.
Перед покупкой измерьте внутренний шов брюк, которые хорошо сидят. Если длина от точки соединения штанин до низа слишком большая — откажитесь от такой покупки.
Посадка — влияет на комфорт и эстетичность. Высокая посадка удлиняет и выравнивает фигуру, низкая — пойдет худым девушкам, так как визуально укорачивает ноги.
Скинни — распространенный силуэт, подчеркивает природную красоту женских ног. Клеш — для дам с фигурой "Груша", а прямые джинсы для тех, кто хочет сбалансировать фигуру и подкорректировать живот.
Как выбрать правильную длину?
Определитесь с какой обувью будете носить джинсы. Если каблук, то классические джинсы должны быть выше пола на два сантиметра. Если плоская подошва, то одна складка.
Узкие скинни-силуэты заканчиваются на уровне щиколотки и не касаются туфель.
Ширина ремня классических фасонов — три-четыре сантиметра. Тут действует правило — чем больше петли, тем толще ремень.