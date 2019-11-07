Рубашка поверх водолазки, кожаный монолук и не только: как одеться в стиле гранж, чтобы выглядеть стильно

Стиль гранж пропитан бунтарским духом и отрицанием общепринятых рамок. Зародился в конце 80-х в мотивах рок-музыки и триумфально проследовал за модой вплоть до начала нулевых. Эстетика направления основывается на свободе выражения собственного «я» и отсутствием шаблонов. Как внести оттенки гранжа в свой образ? Рассказывает Passion.ru!

Кожаные брюки + косуха

Маргинальный шик с элементами милитари и casual — это все о гранже. Направлению свойственна эклектика и «сочетание несочетаемого» в таких пропорциях, чтобы образ выглядел гармонично. Собираем аутфит на основе кожи — многообещающего тренда осенне-зимнего сезона, оказавшегося в числе фаворитов многих дизайнеров. Вдохновляемся и решаемся на смелые эксперименты, сочетая облегающие брюки из матовой кожи с байкерскими-косухами. Дополняем look удлиненной рубашкой oversize в дань классике, и рифмуем ее с массивными армейскими ботинками.

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Клетчатая рубашка + базовая водолазка

Классика гранжа — oversize и клетчатый принт. Если вы хотите создать вариацию на тему маргинального шика, тогда свободная рубашка в крупную красную клетку — однозначный must have, который можно одолжить у бойфренда. Надеваем поверх однотонной базовой водолазки, миксуем с джинсами-клеш и соединяем детали в тандем при помощи грубого кожаного ремня с металлической фурнитурой. Отличную партию с аутфитом сыграет пара сапог в духе вестерна или массивные кроссовки в стиле 90-х.

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Фатиновая юбка + джемпер oversize

Пышная юбка из полупрозрачного фатина также может претендовать на роль в гранжевом образе, причем одну из главных. В пару к ней добавляем объемный удлиненный джемпер с V-образным или круглым вырезом, а под него — классическую белую рубашку с традиционным воротником-стойкой. Дерзким, но вполне гармоничным завершением станет пара байкерских ботинок с металлическими пряжками и лаконичная сумка кросс-боди, причем абсолютно любого, даже самого вместительного размера.

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Многослойность — прием, неотделимый от эстетики гранжа. О том, как применять его в своей модной практике, читайте на Passion.ru!