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Опубликованы фото самой красивой женщины в мире без макияжа 

Lenta.ru 7 часов назад
Опубликованы фото самой красивой женщины в мире без макияжа
Фото: Lenta.ru
Американская супермодель палестинского происхождения приехала в аэропорт без косметики. Снимки папарацци публикует Daily Mail.
23-летнюю знаменитость запечатлели в лондонском аэропорту Хитроу в среду, 6 ноября. На ней была черная кожаная куртка, клетчатая рубашка, черные джинсы и водолазка в тон. Кроме того, Хадид дополнила образ коричневой панамкой с меховой вставкой с леопардовым принтом, а также сумкой почтальона, разрисованной граффити, из лимитированной коллекции Chanel стоимостью около 6,8 тысячи долларов (434 тысячи рублей).
На ногах супермодели были черные кожаные ботинки на высокой подошве, выпущенные шведским брендом Eytys в коллаборации с H&M в январе 2019 года. На снимках заметно, что на лице американской знаменитости отсутствует макияж.
В октябре внешность Беллы Хадид признали идеальной. Руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Сильва соотнес лицо 23-летней Хадид с правилом золотого сечения. Оказалось, что ее пропорции на 94,35 процента близки к совершенству.
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Теги:
Мода , Белла Хадид , Chanel
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