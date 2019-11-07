7 вещей, которые уже вышли из моды

7 вещей, абсолютно не модных в этом сезоне

Приближается зима, пора обновлять гардероб! Ну, или хотя бы подчищать старый. Что немодно в этом сезоне, а на что стоит обратить внимание, разбираем с ИА «Экспресс-Новости».

Приталенная рубашка

Каким бы стройным ни был ваш силуэт — не надевайте приталенную рубашку. То же относится и к трикотажным футболкам. Сейчас в тренде так называемые мужские рубашки — просторные, белые, классические. Также удлиненные, укороченные, с принтами, вырезами и разрезами. Главное — никаких выточек!

Узкие джинсы с низкой талией

Прошли времена голых поясниц. Джинсы стали удобной вещью, коими и задумывались в 1853 году Страуссом. На пике моды по-прежнему бойфренды и «мамины джинсы» — просторные джинсы с завышенной талией. Скинни тоже допустимы, но без низкой посадки. Возвращается в моду клёш.

Юбки «пачка» и «маллет»

Это некогда модная пачка балерин и юбка с удлиненным со спины подолом. Теперь они сгодятся разве что огород копать и танцевать со шваброй. Оборки, вышивки, ремешки и банты — ни в коем случае! Миди, юбки с запахом, кожаные или из других плотных тканей — то, что носят в этом году.

Одинаковые шапка и шарф

И нет истории печальнее на свете, чем шарф и шапка в одном цвете. Пусть они будут разные, возможно, яркие, но без аппликаций, цветов и прочих декораций. Снуд тоже теперь не актуален.

Голые голени

Холодно и непрактично — зима на пороге. Некогда хрупкий и трендовый образ озябшей девчонки канул в лету. А может и в лето. Носки стали заметным атрибутом в одежде, их можно и нужно показывать: монохромные, с принтом, прозрачные и даже сеткой.

Татуаж бровей и ногти со стразами

Что тут добавить? Скромнее надо быть, барышни. Широкие брови еще в моде, однако цвет должен быть подобран максимально естественно. На пике популярности коричневый цвет лака.

Меховая жилетка

На пике антитрендов. Что тут добавить — снимите это немедленно!