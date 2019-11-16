Прически, которые завершат образ дорогой женщины

Забудьте о каскаде и мелировании. Актуальные прически 2020, которые завершат образ дорогой женщины

Одной из основных задач стилистики является правильное управление впечатлением от образа. А сам образ — это весьма собирательный элемент, состоящий из различных частей, к которым относится не только одежда, обувь и аксессуары, но также макияж и прическа. И когда все аспекты, перечисленные ранее, будут учитываться и правильно прорабатываться, то образ и впечатление от него будут идеальными.

Рассказывает стилист Ирина Асатурова.

Сегодня мы поговорим именно о прическе. В стилистике принято особое внимание уделять стрижкам, укладкам и состоянию волос. Так как неправильная, неактуальная прическа и цвет могут уничтожить весь образ. Что касается длины, то лучшим выбором в сезоне 2019-2020 будут волосы средней длины. Короткие стрижки тоже занимают топовые позиции, но на них не так просто решиться, да и подходят короткие волосы не всем. Если говорить про длинные волосы, то за ними намного сложнее ухаживать и поддерживать качество шевелюры. Большинство девушек с длинными волосами имеет сильно сожженные на концах локоны, которые отличаются по цвету от цвета корней и плюс ко всему секутся, что добавляет неряшливости образу в целом. Поэтому выбирая между качеством и длиной волос лучшим выбором будет качество. Если мы говорим о самих стрижках, то в этом и следующем году особенно модны следующие варианты:

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Каре и боб-каре — никогда не стареющая классика, можно выполнять в различных вариациях по длине. Каре на прямых волосах ниже линии подбородка будет визуально вытягивать лицо, а каре выше подбородка с легкими волнами, наоборот, придавать лицу больше округлости.

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Четкие линии

Ровный срез

Естественность в укладке Пикси и гарсон более смелые решения на короткие волосы, добавят дерзости в образ, а еще сделают на пару-тройку лет моложе. Но к коротким стрижкам стоит относиться осторожно, потому что, во-первых, они подходят не всем, плюс дополнительно будут вытягивать лицо, во-вторых, они требуют ежедневной укладки. В основном это простая укладка для поднятия волос немного вверх гелем, но все же не все дамы готовы тратить на это время. Что касается причесок в целом, если вы не готовы к кардинальным мерам типа пикси, то вот несколько рекомендаций по актуальным стрижкам и укладкам, которые подойдут на любую длину:

Каскады, лесенки и филировки уже как несколько лет неактуальны и только прибавят возраст. Также стоит избегать слишком густых челок, это никого не красит. Сложные прически с тоннами лака на них тоже оставьте кому-нибудь другому.

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Кстати говоря, естественность в моде уже довольно давно и сдавать позиции не собирается, поэтому и в окрашивании стоит придерживаться этой тенденции. Не стоит делать мелирования и странные окрашивания, когда, например, нижняя часть волос белая, а верхняя черная или наоборот, выглядит это пугающе странно. Также следует избегать однотонного окрашивания в один цвет, выглядит также неестественно, так как природный цвет волос неравномерный, есть пряди светлее, а есть темнее.

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Укладывая волосы, отдавайте предпочтения мягким линиям, легким естественным волнам или же прямым волосам без закруглений книзу. Актуальны прически с собранными прядями на затылке, немного небрежные пучки и как высокие, так и низкие конские хвосты. Также используйте аксессуары для волос — ленты, заколки и т.д., это добавит изюминку в образ.

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При выборе новой прически или окрашивания, даже если они ультрамодные, необходимо взвесить и учесть все аспекты, а еще лучше посоветоваться со стилистом, который точно знает, какой цвет волос подойдет вашему цветотипу, подойдет ли вам челка, хорошо ли будет смотреться каре и при необходимости проконтролирует мастера.