Снимите это немедленно! Признаки гардероба провинциалки

Всем девушкам хочется быть красивыми и не прослыть случайно дамами с плохим вкусом, отставшими от моды. Эти элементы гардероба, аксессуары и модели с потрохами выдадут в вас девушку из глубинки, которая затерялась где-то в прошлом веке, а о моде и стиле вообще не имеет никакого понятия. Итак, что же надо снять немедленно!

1. Золотые кольца с вензелями

Множество золотых колечек, которыми украшен каждый палец, выдаст в девушке провинциалку. Особенно если речь идёт о кольцах, переплавленных из старых золотых украшений в какой-нибудь подвальной мастерской. Носить золото с любой одеждой ещё более безвкусно.

2. Чёрные туфли к любому платью

Провинциалку очень хорошо выдают черные туфли. Девушки из провинции опасаются приобретать обувь ярких цветов, так ка считают, что черная обувь подходит к любому наряду и является универсальной. На самом деле это большое заблуждение.

3. «Кофты» к любому низу

В провинции красотки любого возраста очень любят комбинировать кофты и кофточки с любыми брюками и юбками, в том числе с классическими черными. Такие кофты обычно бывают очень плохого качества, из синтетики, на которой быстро образуются катышки, затяжки и растяжки.

4. Кружевные колготки с босоножками

В провинции женщины носят кружевные колготки с любой обувью. При этом в ход идут даже чёрные колготки с босоножками белого цвета. Какое это производит впечатление, можно только догадываться.

Вот такие признаки могут выдать в вас провинциалку, поэтому описанных выше сочетаний и аксессуаров постарайтесь избегать в своём гардеробе.