7 ошибок офисного стиля женщин 40+

Не делайте так! 7 частых ошибок офисного стиля женщин 40+

Рассказываем, как одеться на работу, чтобы все коллеги обзавидовались вашему сногсшибательному виду.

Слишком облегающий силуэт брюк

Офисные брюки не должны быть слишком узкими: оптимальная модель — прямые со стрелками. Ведь иначе они могут подвергнуть ваши ножки опасности: узкие брюки не только сковывают и вызывают дискомфорт, но и активно способствуют появлению варикоза.

С прямыми свободными брючками прекрасно ладят блузки, рубашки и жакеты слегка свободного кроя: он поможет скрыть недостатки фигуры и выглядеть стройнее.

Экстремальное мини

Оптимальный деловой фасон, по мнению стилистов, — это прямая юбка длиной до середины колена или чуть ниже. Мини-юбки в офисе смотрятся неприлично даже на молодых красавицах: в конце концов, это работа, а не танцпол. Что говорить о женщинах, которые давно вышли из возраста тусовок.

Если вы хотите выглядеть на работе серьезно и уверенно, но при этом не любите закрытые коленки, выберите модели юбок на пару сантиметров выше колен.

Черный монохромный костюм

Черный брючный костюм — это, безусловно, классика, но далеко не лучший повседневный деловой образ. Согласитесь, черные костюмы в офисе выглядят уныло, однотипно да еще и старят. Основные кэжуал-цвета брючных костюмов и платьев — темно-синий, серый, коричневый. Выбирая тот или иной оттенок, стоит учитывать особенности типа внешности, чтобы выглядеть молодо и уверенно.

Неподходящий бра

Кружевной бюстгальтер под тонкой тканью блузки смотрится вульгарно, а ослепительно белый буквально светится изнутри. Такое сочетание отсылает нас прямиком в захудалую деревенскую конторку с работницами-великовозрастными тетками, а не в городской офис со всегда свежими и молодыми женщинами.

Поэтому самой приемлемой будет бесшовная модель телесного оттенка, которая не проглядывает сквозь полупрозрачную соблазнительную блузу.

Лакированная обувь

Блестящим туфлям и сапогам не место в деловом гардеробе. Многие HR-специалисты полагают, что такая пара привлекает к себе слишком много внимания и недопустима на рабочем месте. Оптимальным выбором станут строгие модели из матовой кожи. Стоит обращать внимание на форму каблука: леди с пышными формами не следует носить тонкие каблуки, а миниатюрным — слишком широкие.

Множество украшений

Большинство работодателей высказывается против броских ювелирных украшений на работе: массивных цепочек, серег, колец и брошей. Если хочется разбавить строгость делового образа, то можно надеть стильные наручные часы на стальном или кожаном ремешке или выбрать минималистичное украшение: цепочку, подвеску с жемчугом, пару колечек. Так вы не будете выглядеть как тетка с базара, но сможете подчеркнуть свою индивидуальность.

Колготки

Давайте оставим эти детские шалости для молодых девчонок. Деловой дресс-код не допускает кологоток с рисунком или узором (даже если он едва заметен). Колготки с блеском или эффектом загара — также под запретом: не только деловым, но и стильным.

Для строгих образов тон колготок должен быть нейтральным (телесный или черный), а текстура — матовой. Такие колготки не только будут уместны на работе, но и визуально скорректируют любые огрешности ножек.