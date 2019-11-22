5 знаковых образов Гурченко в советском кино

5 знаковых образов Людмилы Гурченко, которые прославили советскую моду и кино

Для советского кинематографа Людмила Гурченко стала настоящим подарком судьбы. Ей удавалось мастерски изображать разные характеры, будь то романтичная активистка из «Карнавальной ночи» или эксцентричная официантка из «Вокзала на двоих».

Все ее героини очаровывали людей по всей стране, цепляя мудрыми жизненными цитатами и, конечно, оригинальными нарядами. Сегодня мы решили вспомнить о культовых образах, которые воплотила на экране Людмила Гурченко.

«Карнавальная ночь»

Известность и всеобщее обожание Людмиле Гурченко принесла музыкальная комедия «Карнавальная ночь».

Девушка с хрупкой внешностью, бронзовыми кудрями и осиной талией в одночасье покорила режиссера Эльдара Рязанова , и он предложил ей главную роль. Взглянув на хрупкую внешность актрисы, костюмеры решили, что на точеной фигуре лучше всего будут смотреться одежда силуэта нью-лук.

Леночка Крылова меняла платья каждый день, выбирая модели в косую клетку и дополняя их элегантными кардиганами.

Но бал заграничной экзотики был бы не полным без культового платья из черного фатина, в котором Гурченко исполнила легендарную песню «Пять минут».

После того как музыкальные аккорды затихли, модницы по всему СССР захотели обладать таким же нарядом как у главной героини. Благодаря этой роли о культовом наряде Кристиана Диора наконец-то узнали в Москве и остальных республиках.

Кадр из фильма "Мама"

«Мама»

Советская интерпретация сказки о сером волке и семерых козлятах полюбилась не только подрастающему поклонению, но и взрослым. Трогательные музыкальные композиции, харизматичные актеры и Людмила Гурченко, которая танцует и поет, несмотря на то, что перед съемками перенесла тяжелую операцию на лодыжке.

Она предстает в ипостаси заботливой мамы и олицетворяет идеал женщины той эпохи. Интересно, что ее наряды далеки от аскетичности.

Гурченко порхает по лесным просторам в сафьяновых сапогах, коротких хлопковых платьях с отсылкой к украинскому народному костюму, и демонстрирует довольно модную по тем временам прическу.

Кадр из фильма «Любимая женщина механика Гаврилова»

«Любимая женщина механика Гаврилова»

Над этим фильмом проливали слезы миллионы советских девушек, не понимая, как мужчина может не явиться на собственную свадьбу и заставить невесту скорушаться у алтаря.

Благодаря роли Риты Людмила Гурченко наконец избавилась от всей миловидности прошлых героинь и воплотила на экране образ сильной женщины, сердце которой страстно хочет любить.

Наряды меняются в соответствие с настроением: на одиночную прогулку Рита отправляется в винном кардигане и летящей юбке, обрамив шею миниатюрным ожерельем.

В моменты, когда накатывает желание кардинально изменить свою жизнь, в силу вступает пресловутый голливудский гламур — платья с греческим драпировками из блестящей ткани ламе и жакеты с бутоньеркой.

Кадр из фильма «Любовь и голуби»

«Любовь и голуби»

Романтическую трагикомедию «Любовь и голуби» можно отнести к фильмам из категории «на все времена». Сюжет известен каждому поклоннику советского кинематографа. Работник леспромхоза Василий Кузякин подорвал здоровье и был отправлен на курорт.

Там любитель голубей сошелся с интересной собеседницей Раисой Захаровной и вернулся с отдыха не к жене в деревню, а в городскую квартиру курортной знакомой.

За непростой историей отношений главных героев следить не менее увлекательно, чем за повседневными нарядами Гурченко.

На протяжении всего фильма казалась, что она намеренно надевает самые модные предметы гардероба того времени, причем не обращая внимания на правила уместности и функциональности.

Несмотря на изобилии прекрасных костюмов публике запомнился шоколадный костюм а-ля Шанель с воротником-фрезой, дополненный высокими сапогами и красным беретом. Этот выход стал прообразом советской роковой женщины.

Кадр из фильма «Вокзал на двоих»

«Вокзал на двоих»

Фильмы Эльдара Рязанова пронизаны особой теплотой и душевностью, и поэтому картина «Вокзал на двоих» не стала исключением. Людмила Гурченко играет Веру — гордую и неприступную женщину, в сердце которой тоска по утраченным надеждам и мечтам.

Ее новый спутник помогает ее познать радости жизни, и она, наконец, избавляется от фартука официантки и наряжается в женственные платья с пышными рукавами, характерными для 1980-х годов.

После выхода фильма женщины начали стопками скупать журналы Burda, шить похожие платья и накручивать волосы на бигуди.