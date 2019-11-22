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Актер оголил «кукольный» пах ради модной съемки 

Lenta.ru 7 часов назад
Актер оголил «кукольный» пах ради модной съемки
Фото: @papermagazine
Американский актер, комик и телеведущий Пит Дэвидсон принял участие в тематической фотосессии модного журнала Paper. Серия снимков опубликована в Instagram-аккаунте издания.
На размещенных в сети фотографиях 26-летний мужчина запечатлен в образе куклы Кена. В частности, на одном из кадров актер изображен практически полностью голым — на него накинута только расстегнутая разноцветная рубашка, надет нашейный платок и один носок.
При этом нижняя часть его тела отредактирована и заменена аналогичными частями тела игрушки.
Поклонники Дэвидсона оценили его образ в комментариях к посту. «Мне это совсем не нравится», — заявил один. «Кошмар, просто кошмар», — высказался другой. «Страшно. Как стереть это из памяти?» — задался вопросом третий. «Теперь понятно, почему Ариана Гранде его бросила. У него нет половых органов», — предположил четвертый.
20 ноября американский актер, певец и телеведущий РуПол снялся для обложки глянцевого Vanity Fair в женской одежде. На снимке мужчина позирует в боди телесного цвета, расшитом стразами, и в колготках в сетку. РуПол дополнил образ белым париком, крупными серьгами и браслетами на правой руке.
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Теги:
Мода , Пит Дэвидсон
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