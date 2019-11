Падшие ангелы

В пятницу, 22 ноября, стало известно, что очередного ежегодного показа бренда Victoria’s Secret в 2019 году не будет. Слухи о том, что бренд меняет свое отношение к традиционным показам, распространялись на протяжении всего года, но окончательное решение было озвучено только сейчас. Ранее Victoriaʼs Secret Fashion Show проходили ежегодно, начиная с 1995 года. «Лента.ру» разобралась в том, почему было отменено одно из главных событий в модной индустрии и при чем здесь феминистки и борцы за бодипозитив.

От неудачника к дельцу

Джастин Тимберлейк) Марку Цукербергу ( История создания бренда Victoria’s Secret стала одной из бизнес-легенд. Ее, например, рассказывает Шон Паркер Джесси Айзенберг ) в фильме «Социальная сеть». Однажды в 1969 году выпускник MBA Стенфордского университета Рой Реймонд пришел в магазин нижнего белья для женщин, чтобы выбрать подарок свой жене Гайе. Однако в мире чашек и обхватов груди разобраться ему не удалось, а продавцы-консультанты не привыкли работать с клиентами-мужчинами.

«Я столкнулся со стойками, полными махровых халатов и уродливых нейлоновых ночных сорочек с цветочным принтом. И у меня было чувство, что продавщицы универмага думали, что я какой-то злоумышленник», — вспоминал в интервью Newsweek Реймонд. В итоге купить белье жене Реймонд так и не смог, зато придумал принципиально новый тип магазина. В нем главными клиентами женских вещей должны были стать мужчины.

От идеи до ее реализации прошли долгие восемь лет. Реймонд и его жена изучали рынок белья и составляли бизнес-план, а затем взяли 40 тысяч долларов в долг у родителей Роя и еще столько же в кредит в банке. В итоге 12 июня 1977 года в Пало Альто, Калифорния, открылся первый магазин Victoria’s Secret. Название составили из имени королевы Виктории, которое должно было вызывать ассоциации с утонченностью викторианской эпохи, и щепотки таинственности. Ну а ангельскими крыльями поделился женский клуб, в котором состояла жена Роя, — ангел был его талисманом.

Lenta.ru

Магазин Victoria’s Secret должен был стать чем-то вроде мужского клуба. Утонченные интерьеры, красивые продавщицы, которые могли продемонстрировать белье и на себе, имидж доступного премиума. Бизнес шел неплохо — спустя пять лет продажи достигли семи миллионов долларов в год (19 миллионов в современных долларах). Однако Victoria’s Secret по-прежнему оставался нишевым брендом, который работал исключительно в районе Сан-Франциско.

Устав бороться с гигантами, Реймонд продал бизнес Лесли Векснеру за миллион долларов (2,7 миллиона в современных долларах). Большую часть Реймонд вложил в новый бизнес по продаже премиальных товаров для детей, но быстро прогорел. Затем трещину дал и брак с женой. В 1993 году Рой покончил с собой на мосту Золотые ворота.

Тем временем Векснер полностью изменил модель бизнеса. Теперь главными клиентками становились женщины, а ставка делалась на стремительное расширение сети магазинов по всей Америке. Если в 1982 году у Victoria’s Secret было четыре бутика, то в 1986 году — 100. При этом бренд продолжал позиционировать себя как доступный премиум, да еще и выстраивал миф о своем европейском происхождении. Дескать, его штаб-квартира находилась в Лондоне, а не в штате Огайо.

Ангельская империя

В 1990 годы VS вошел с рекордными продажами своего каталога, выручка приблизилась к миллиарду, под брендом Victoria’s Secret вышла линия духов и косметики, а 1 августа 1995 года состоялось первое шоу бренда. Довольно быстро Victoriaʼs Secret Fashion Show перенесли на зиму, чтобы прорекламировать новую коллекцию белья перед днем святого Валентина в надежде на желание влюбленных порадовать друг друга. Затем его перенесли на декабрь в расчете на покупательский спрос перед Рождеством.

В 1999 году состоялись первые интернет-трансляции, которые были раскритикованы за низкое качество видео. Критики сравнили их с «просмотром стриптиза через замочную скважину». В начале нового века качество онлайн-показа подтянули, а параллельно в 2001 году шоу вышло на национальное телевидение — его показал в прямом эфире канал ABC.

Чуть раньше, в 1998 году, на шоу впервые появились «ангелы» — модели, выходившие на подиум с огромными крыльями. Они были лицами и послами бренда, кроме шоу принимали участие в рекламных съемках и PR-мероприятиях. Первыми ангелами стали американки Тайра Бэнкс и Стефани Сеймур , датчанка Хелена Кристенсен , голландка Карен Мюлдер и чешка Даниэла Пештова. Колоссальный успех шоу привел к тому, что статус «ангела» Victoria’s Secret стал весьма престижным, модели боролись за право открывать или закрывать показ, а сами шоу резко выделялись на фоне других показов.

Lenta.ru

Как правило, каждый показ Victoria’s Secret сопровождался живым выступлением нескольких звезд, под пение которых на подиуме появлялись модели. При этом девушкам не запрещалось взаимодействовать с исполнителем, в отличие от традиционных показов они могли улыбаться, смотреть в камеры, махать публике.

Для участия в показах приглашали едва ли не всех супермоделей эпохи, а ангелами становились лучшие из лучших. При этом многие модели продолжали сотрудничать с брендом на протяжении десятилетий, даже когда к концу своих карьер минимизировали свои появления на подиумах в рамках недель моды. Рекордсменкой является бразильянка Адриана Лима, которая участвовала в шоу с 1999 по 2018 годы, пропустив лишь один показ, а ангелом была с 2000 по 2018 годы без перерыва.

Единственным российским «ангелом» была Екатерина Григорьева , контракт которой с брендом действовал в 2015 и 2016 годах. Также в показах Victoria’s Secret Fashion Show в качестве приглашенных моделей участвовали 12 россиянок.

Источник зла

Критиковать политику продвижения бренда Victoria’s Secret в целом и его шоу в частности начали еще в 2000-е годы. Так, в 2008 году группа женщин-ученых из канадских университетов Уилфрида Лорье и Ватерлоо опубликовала исследование под названием «Грязный секрет Виктории: как социокультурные нормы влияют на девочек-подростков и женщин». В нем говорилось, что Victoria’s Secret показывает в своих рекламных материалах и показах «нереалистичные идеалы красоты», с которыми девочки-подростки сравнивают себя и на которых равняются.

Неспособные достичь навязанного идеала, они приобретают различные комплексы и неуверенность в себе. Victoria’s Secret обвиняли в том, что из-за бренда десятилетние дети садятся на диету, у подростков начинаются расстройства питания, а взрослые женщины впадают в депрессию. Также бренд обвинили в сексуализации и объективации женщин. Однако тогда особого влияния на его политику это не оказало.

Более того, в 2014 году в продажу поступила линейка под названием Body — «Тело», в рекламе которой использовался слоган The perfect body — «Идеальное тело». Рядом со слоганом были изображены «ангелы» Victoria’s Secret в новом белье, придававшие ему двусмысленности. Бренд вновь обвинили в отсутствии бодипозитива и фэтшейминге. В интернете появилась петиция с требованием изменить слоган, которая собрала 30 тысяч подписей, а в социальных сетях — хештег #iamperfect — «я идеальна». На этот раз бренд все же прислушался к критике: слоган сменили на A perfect body for every body — «Идеальное тело для любого тела».

Lenta.ru

Обвинений в расизме удавалось избежать из-за того, что в показах традиционно принимали участие чернокожие модели, одним из первых «ангелов» стала афроамериканка Тайра Бэнкс, а в 2010-е годы в ответ на стремительный рост китайского рынка на подиумах стали появляться и приглашенные азиатские модели. Однако в последние годы Victoria’s Secret регулярно доставалось за культурную апроприацию.

Многие показы так или иначе эксплуатировали культурное наследие той или иной страны или части света. В 2017 году многие образы были вдохновлены культурой кочевых народов, в 2016 — китайскими национальными костюмами, в 2014 — индийскими, а в 2012 году Карли Клосс появилась на подиуме в индейском головном уборе. Каждый раз недовольных было все больше, а критика звучала все громче, но в Victoria’s Secret даже не утруждали себя отвечать дежурным пресс-релизом.

Но самый громкий провал случился в ноябре 2018 года, когда в интервью журналу Vogue президент Victoria's Secret Эдвардом Разек буквально выстрелил себе в ногу, — отвечая на вопрос, почему в шоу не участвуют транссексуалы, сказал: «Нет, я не думаю, что мы должны их использовать в шоу. Почему? Потому что шоу — это фантазия. Это 42-минутное развлекательное действо. Вот что это такое».

Также он добавил, что в компании обсуждали возможность использовать трансгендеров и плюс-сайз моделей, но решили обойтись без них. По словам Разека, для этого существует бренд Lane Bryant, специализирующийся на одежде больших размеров. Заявление топ-менеджера вызвало критику не только среди представителей ЛГБТ-сообщества, активистов и феминисток, но и среди многих видных деятелей модной индустрии. Например, свое неодобрение высказали супермодели и участницы шоу Victoria’s Secret Карли Клосс и Кендалл Дженнер

В итоге и бренду, и его президенту пришлось принести свои извинения. Более того, в 2019 году было объявлено, что в съемках Victoria’s Secret будет участвовать трансгендер. Еще одним прорывом стало приглашение на съемки испанской плюс-сайз модели Лорены Дюран. Однако бренду все равно досталось за то, что «сайз» модели не слишком «плюс».

Без зрителей и денег

Также в начале 2019 года было объявлено о том, что телетрансляции шоу не будет. Рейтинги Victoria’s Secret Fashion Show падали уже несколько лет подряд. В 2017 году число зрителей упало на 30 процентов по сравнению с 2016 годом, ставшим худшим в истории, а в 2018-м антирекорд был побит еще раз. Аудитория показа в США сократилась до 3,3 миллиона, что поставило вопрос о рентабельности всего мероприятия. Казалось бы, в эпоху социальных систем и видеохостингов проблемы с донесением контента до зрителей быть не должно, но проблема еще шире.

Lenta.ru

Victoria’s Secret в последние годы теряла не только зрителей, но и клиентов. Слабые результаты бренда привели к тому, что акции компании на фондовой бирже подешевели на 28 процентов. Проблемы у «д