Любимые вещи россиянок, которые ненавидят в Европе

Вещи, которые любят в России, но не наденут в Европе

Сложно не заметить отличия в стилях европеек и россиянок. Некоторые из вещей, которые мы считаем абсолютно нормальными, вызовут недоумение у европейских девушек. Давайте же узнаем, какую одежду предпочитают носить в России, но никогда не наденут в Европе.

Вещи с «лого»

SM News

Наши девушки любят показывать свой статус с помощью одежды с логотипами. Если в гардеробе имеется вещь от известного бренда, то она должна быть на виду. Даже звезды частенько хвастаются вещами с логотипами.

В Европе такой наряд считается безвкусным. Европейские девушки предпочитают надевать простые вещи, которые делают их образ элегантным и приятным.