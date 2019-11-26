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Вещи, которые любят в России, но не наденут в Европе 

SM News 5 часов назад
Любимые вещи россиянок, которые ненавидят в Европе
Фото: SM News
Сложно не заметить отличия в стилях европеек и россиянок. Некоторые из вещей, которые мы считаем абсолютно нормальными, вызовут недоумение у европейских девушек. Давайте же узнаем, какую одежду предпочитают носить в России, но никогда не наденут в Европе.

Вещи с «лого»

SM News
Наши девушки любят показывать свой статус с помощью одежды с логотипами. Если в гардеробе имеется вещь от известного бренда, то она должна быть на виду. Даже звезды частенько хвастаются вещами с логотипами.
В Европе такой наряд считается безвкусным. Европейские девушки предпочитают надевать простые вещи, которые делают их образ элегантным и приятным.

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