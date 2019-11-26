Оправы для очков: модные тенденции 2020

Модные женские оправы уже не первый сезон используются женщинами в качестве стильного аксессуара, и 2020 год не станет исключением. Ведь очки — это не только изделие, улучшающее зрение, но и стильный тренд, с которым не желают расставаться модницы. Сегодня узнаем, какую оправу следует купить, чтобы соответствовать модным тенденциям предстоящих сезонов.

Гламурный аксессуар

В 2020 модные и оригинальные оправы найдут свое место в образах женщин, не страдающих от плохого зрения. Гармонично подобранная форма очков позволит существенно повлиять на стиль, сделать лук более интересным и запоминающимся.

Оверсайз

Одним из наиболее популярных трендов предстоящего сезона станут очки размера оверсайз. Выбирайте крупные пластиковые или металлические варианты, и те и другие будут в моде.

Круглые

Очки как у Гарри Поттера — еще один стильный хит предстоящего сезона. Они позволяют создать интересный и необычный образ в ретро стиле, выделить девушку из толпы. Подойдет такой вариант для смелых дам, которые любят эксперименты с внешностью.

Клео.Ру

Востребованными будут круглые модели, как для зрения, так и солнцезащитные. В качестве материала подойдет пластик и металл. Женщинам, предпочитающим минимализм и лаконичность, стоит присмотреться к моделям в утонченном стиле, выполненным без использования лишних деталей.

Несмотря на востребованность круглых моделей, подобрать вариант под свой тип внешности достаточно сложно. Поэтому не всегда нужно слепо следовать моде, ведь в тренде сегодня множество различных вариантов.

Квадратные

Такой аксессуар вряд ли подойдет для создания повседневного образа. Однако для экстравагантного лука на вечеринку или прогулку с друзьями — самое то.

Клео.Ру

Кошачий глаз

«Cat eyes» способны сделать модным и интересным любой образ. Слегка приподнятые вверх уголки привнесут немного кокетства и игривости.

Правильно подобранный цвет и размер сделают лук загадочным и привлекут интерес окружающих. Обратите внимание на варианты, выполненные в классическом черном цвете, а также ярких цветов и с градиентным переходом от одного оттенка к другому.

Подобный аксессуар позволит создать безупречный лук в различных стилях.

«Кошачий глаз» идеально подойдет для дам, которые хотят выглядеть шикарно и элегантно, не прикладывая при этом особых усилий.

Клео.Ру

Полуоправы

Варианты с ярко выраженной верхней или нижней частью выглядят очень стильно и оригинально. В 2020 году они будут очень популярны среди представительниц любого возраста и профессии.

Такие аксессуары обычно выбирают дамы, которые не хотят акцентировать внимание на очках. Безоправные изделия смотрятся очень аккуратно, делают взгляд открытым, а глаза более выразительными.

Клео.Ру

Милитари

Этот стиль довольно часто встречается в коллекциях именитых дизайнеров и используется при декорировании стильных аксессуаров. При выборе оттенка необходимо обратить внимание на тон и тип кожи девушки.

Полупрозрачные

Такие изделия смотрятся дорого и интересно, позволяют создать утонченный и нежный лук. Благодаря своей незаметности, подобные очки подойдут под любой тип внешности, стиль одежды и имидж.

Клео.Ру

Именно поэтому трендовые полупрозрачные оправы станут идеальным выбором для деловых женщин, предпочитающих стильные офисные луки. Не стоит отказываться от такого аксессуара и девушкам, одевающимся в стиле кэжуал.

Цветные

Яркие и красочные изделия привлекут внимание к глазам, сделают взгляд выразительнее. Причем такой аксессуар подойдет не только молоденьким девушкам, но и более зрелым дамам, а также с легкостью дополнит образ в деловом стиле.

Броская оправа позволит удивить окружающих, привлечь к себе внимание и при этом остаться в тренде. Специалисты советуют не бояться экспериментов и использовать изделия ярких и необычных цветов и расцветок.

Такие варианты предпочтительнее для теплого времени года, однако смелые модницы могут позволить себе дополнить образ подобным аксессуаром и в холодное время года.

Клео.Ру

Следует помнить, что при выборе яркого варианта, не стоит акцентировать внимание на других деталях, пусть очки будут единственной изюминкой всего лука.

Принтованные

Трендовые аксессуары могут быть разукрашены абсолютно любым образом. Необычные рисунки и стильные принты придадут нежному женскому взгляду игривости, сделают его особенным.

Подбирайте принт в зависимости от индивидуальных предпочтений и общего стиля.

Настоящий тренд 2020 — оправа с рисунком в виде разводов, а также животный принт. Особенно, если поместить узор на полупрозрачном пластике и сочетать с аксессуарами в тон.

Однотонные

Однотонная расцветка — вечная классика, без которой не обходится ни одна модная коллекция. Среди большого разнообразия цветов каждая модница сможет подобрать наиболее подходящий вариант.

Металлические

Это один из наиболее трендовых и распространенных вариантов. Такие очки смотрятся женственно, и будут актуальны в любое время года.

К большому сожалению модниц, такая оправа достаточно быстро приходит в негодность и теряет свой привлекательный внешний вид. Напыление из металла через время стирается.

Еще один недостаток изделий из металла — они совершенно не подходят для полных женщин. На фоне тонкого ободка лицо будет выглядеть излишне крупным.

Клео.Ру

Пластиковые

Изделия из пластика — безграничный простор для экспериментов. Такой материал позволяет воплотить в реальность самые смелые идеи. Поэтому большая часть модниц отдает предпочтение именно таким аксессуарам.

Для придания образу особой красоты и роскоши, девушки могут подобрать модель очков, декорированную кристаллами или жемчугом.

Если вы давно мечтали о красивой оправе для зрения или просто в качестве стильного аксессуара, то модные тенденции 2020 года помогут вам это сделать. Ведь благодаря обилию вариантов, любая дама сможет отыскать тот вариант, который лучше всего дополнит ее внешность и позволит создать запоминающийся лук.

Тонкости выбора

Подбирая стильную оправу, следует опираться не только на актуальные тенденции и тренды, но и на индивидуальные особенности зрения, особенности внешности и прочие характеристики.

При близорукости отдайте предпочтение более крупным изделиям. Ведь стекла для исправления этого дефекта, визуально уменьшают глаза.

При дальнозоркости, наоборот, подберите аксессуар небольшого размера, получится более лаконичный и гармоничный лук.

Для круглого лица предпочтение следует отдать прямоугольным вариантам. Они способны визуально вытянуть лицо, скорректировать пропорции.

Обладательницам квадратного типа следует присмотреться к трендовым овальным или круглым очкам. Тогда как полупрозрачные, тонкие или безоправные варианты лучше оставить дамам с другими пропорциями.

Для лица типа треугольник подойдет изделие небольшого размера с тонкой, практически незаметной дужкой.

Для овального лица ограничений нет. Таким модницам повезло больше других, ведь большая часть трендовых новинок предстоящего сезона будет выглядеть на них идеально.

Теперь вы знаете, какие оправы женских очков будут в моде в 2020 году. Просмотрите фото подборку, представленную выше, и вы без труда подберете стильную и оригинальную модель, которая непременно придется вам к лицу.