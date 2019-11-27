Эти 9 вещей нужно выкинуть из гардероба

Жертвы моды — это не те, кто следят за последними трендами и ездят на показы дизайнерских коллекций, а люди, готовые возложить на алтарь стиля свое здоровье. Подумайте, стоит ли это того? И если нет, избавьтесь от вещей, которые могут нанести вред вашему самочувствию.

Давайте считать: сколько опасных вещей найдется в вашем шкафу?

1. Узкие брюки

Речь о джинсах и плотных кожаных штанах в обтяг. С одной стороны они подтягивают кожу, а с другой — перекрывают кровообращение в тазу и ногах, что приводит к варикозу и проблемам в области женского здоровья. Носить формат skinny можно, главное, чтобы вы не чувствовали сдавленность и онемения в конечностях. А для этого покупайте модель по размеру.

2. Каблуки-шпильки

Сутулая спина, межпозвонковые грыжи и постоянные боли в пояснице — вот результат выбора в пользу высоких каблуков. Проведите тест: если у вас подгибаются колени, теряется равновесие и сводит икры — выбирайте другую модель туфлей.

3. Стринги

Они не просвечивают через юбку-карандаш и обтягивающие брюки, зато переносят бактерии, вызывающие цистит и молочницу. Если вы не можете отказаться от стрингов, выбирайте качественные модели из натуральных материалов. Но лучше рассмотреть другое нижнее белье.

4. Некачественные серьги

Недорогая бижутерия производится из сплавов неизвестного происхождения. Она может вызвать аллергические реакции и привести к сильному раздражению кожи. Нужно либо подобрать качественную бижутерию, либо перейти на украшения из драгоценных сплавов.

5. Вьетнамки

Для того чтобы удержать их на ноге, нужно постоянно напрягать пальцы. Все потому, что у них нет дополнительного фиксатора. Результат — постоянные боли в икрах и лодыжках.

6. Большая сумка на одно плечо

Если сумка вместительная, вы, скорее всего, используете ее на 100%. В результате тяжесть давит только на одно плечо, осанка портится, а сколиоз прогрессирует. Для тяжелых грузов лучше использовать рюкзаки, где нагрузка распределяется равномерно.

7. Обувь на абсолютно плоской подошве

Если подъема нет вовсе, на ваш позвоночник идет двойная нагрузка. В результате появляются боли в спине и ногах, а в долгосрочной перспективе — плоскостопие. Выход один: выбирать балетки и кроссовки с подъемом и не забывать использовать ортопедические стельки.

8. Купальник

Купальник сам по себе не опасен. Но вот нахождение в нем после купания здоровья не прибавит. Если вы лежите в мокрой одежде на солнце, бактерии будут размножаться вдвое быстрее. Если не снимаете влажный купальник в пасмурную погоду, тело переохлаждается. Вывод один: после купания нужно менять одежду на сухую.

9. Обувь меньшего размера

Вы слышали о врастании ногтей и деформации стопы? Это результат приобретения обуви, которая меньше по размеру. Даже если вы нашли «идеальные» туфли, которые слишком малы, не берите их. Лучше потратить чуть больше времени и найти действительно подходящую обувь.

Какие у вас получились результаты? Сколько из 9? Поделитесь с нами в комментариях.