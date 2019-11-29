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Виктория Бекхэм обругала оголяющую живот одежду 

Lenta.ru 2 часа назад
Виктория Бекхэм обругала оголяющую живот одежду
Фото: @victoriabeckham
Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм не одобряет популярный тренд на оголяющие живот топы. В этом она призналась в эфире шоу телеведущей Эллен Дедженерес (The Ellen DeGeneres Show).
На вопрос о том, какой модный тренд она считает нелепым, Бекхэм ответила, что не понимает людей, которые носят кроп-топы.
«Я заметила, что многие носят короткие топы», — с недоумением произнесла дизайнер.
Кроме того, она заявила, что не является фанаткой спущенных с плеч курток. «На самом деле есть еще кое-что. Некоторые носят свои куртки спущенными на руки. Они хотят выглядеть так, будто им все равно на свой внешний вид», — добавила гостья развлекательного шоу.
В итоге обе женщины заключили, что отныне никто не должен носить указанные вещи.
Ранее в ноябре британские женщины выбрали главные модные провалы десятилетия. На первое место они поставили оранжевое платье английской звезды реалити-шоу и плюс-сайз модели Джеммы Коллинз (Gemma Collins), в котором она пришла на летнюю вечеринку телеканала ITV в 2017 году. В список также попали наряды звезд таких, как Меган Маркл, Ким Кардашьян, Майли Сайрус, Леди Гага.
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Теги:
Мода , Майли Сайрус , Виктория Бекхэм , Эллен Дедженерес , Стефани Джерманотта , Ким Кардашьян
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