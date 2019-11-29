Виктория Бекхэм обругала оголяющую живот одежду

Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм не одобряет популярный тренд на оголяющие живот топы. В этом она призналась в эфире шоу телеведущей Эллен Дедженерес (The Ellen DeGeneres Show).

На вопрос о том, какой модный тренд она считает нелепым, Бекхэм ответила, что не понимает людей, которые носят кроп-топы.

«Я заметила, что многие носят короткие топы», — с недоумением произнесла дизайнер.

Кроме того, она заявила, что не является фанаткой спущенных с плеч курток. «На самом деле есть еще кое-что. Некоторые носят свои куртки спущенными на руки. Они хотят выглядеть так, будто им все равно на свой внешний вид», — добавила гостья развлекательного шоу.

В итоге обе женщины заключили, что отныне никто не должен носить указанные вещи.