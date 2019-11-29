Очевидные признаки провинциального гардероба

Обилие недорогой бижутерии и пайеток, колготки кофейного оттенка в жару, туфли на высоком каблуке под все виды платьев — и образ провинциалки готов. А хотите наоборот, превратим Золушку в принцессу? Тогда достаточно исключить всего 9 аксессуаров.

Если девушку из деревни можно вывезти, то деревню из девушки — никогда. Но все же можно попытаться. Исключите 9 ошибок, которые выдают в вас провинциалку, и вас никто не будет считать таковой. Гарантируем!

1. Золотое правило провинциалки: по колечку на пальчик

Люди с небольшим достатком понимают, что бижутерия не производит должного впечатления, а серебро смотрится «дешево». Отсюда желание повысить свой статус с помощью благородного металла, который так почитают цыгане. Не старайтесь надеть на каждый палец по кольцу, это прибавит вычурности и нелепости. А статус тут совсем не при чем.

2. Консерватизм — наше все

Люди, которые приехали из небольших городов, удивляются свободе и креативности жителей мегаполиса. Как можно носить юбку с кроссовками или сочетать свитшот с женственной юбкой? Они, напротив, не выделяются из стройных рядов консерваторов, и делают все «как надо». И все для того чтобы не выделяться из толпы и не привлекать внимания.

3. Главное — не быть бледной как поганка

Тренды на сильный загар и солярии давно прошел, нынче в моде естественность и забота о своем здоровье. Но так считают не все. Многие девушки стесняются бледных ног и украшают их капроновой сеткой и глянцевыми чулками «цвета загара». Смотрится не очень уместно. Но вопрос еще и в том, что это некомфортно. Девушки, пожалейте свои ножки!

4. Берем только 2 стиля: один в пир, второй в мир

Тех, кто придерживается такой «политики», на работе мы видим в стиле «белый верх, черный низ», а на вечеринках в блестках и паетках. Ни одно, ни другое сочетание одежды не является стилем. Как правило это серые и скучные образы в перемешку с буйством красок и блеска. Лучше выберите кэжуал, бохо или эклектику, и радуйте окружающих независимо от дня недели.

5. Если туфли, то черные

«Иначе не избежать вульгарщины» — думают некоторые девушки, которые еще не изучили основы стиля. Черные туфли, безусловно, хороши, но не всегда. Под шорты, светлые летние сарафаны и спортивные футболки их надевать не стоит.

6. Кружевное белье и только: даже в спортзал

Вечное ожидание «жениха» приносит немало волнений: приходится краситься, отправляясь в магазин за хлебом, и надевать шикарное белье, даже если собрались в поликлинику или на занятия йогой. Расслабьтесь! Простой гладкий бюстгальтер не оттолкнет человека, которому вы симпатичны. А вот собранная «по сусекам» грудь, сильно подтянутая к подбородку с помощью модели пуш-ап, может немного шокировать.

7. Брендовые подделки лучше неопознанных объектов

Многие ошибочно полагают, что дешевая подделка известного бренда подарит им заветный статус. Но это не так. Лучше выбрать скромную, но качественную сумку неизвестной марки, чем фейковую вещь, которая так и останется пародией.

8. Самый безопасный цвет — бежевый

Зачем рисковать и сочетать разные оттенки? Ведь тогда люди скажут: «деревня!» и узнают о провинциальном типе мышления. Размышляя таким образом, девушки одеваются с ног до головы в бежевое, белое и черное, считая эти цвета безопасными. Но именно такой шаг частенько обнажает дурновкусие. Лучше выбирать разные цвета одной интенсивности.

9. Китайский трикотаж: почему бы и нет?

И все-таки нет. Вместо кофтенок с бабушкиного плеча лучше выбрать кардиганы, пуловеры, свитшоты, боди, топы и кардиганы. При покупке всего вышеперечисленного обращайте внимание на качество. Хорошо, если ткань не растянется, не выцветет и не покроется катышками. В противном случае ее лучше утилизировать.