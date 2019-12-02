В Сети невесту назвали престарелой стриптизершей

Самое романтичное и долгожданное событие в жизни девушки омрачилось нелестными комментариями под фото в социальной сети.

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Во время свадебного торжества невеста решила удивить не только жениха, но и всех окружающих — девушка вышла к алтарю в крошечных кружевных шортах с огромным шлейфом и подвязкой, а на ноги надела спортивные шлепки.

Facebook

Откровенный наряд вызвал невероятный ажиотаж в сети — фотографию буквально атаковали пользователи группы That's it I'm Wedding Shaming (с англ. — «Это я, свадебный стыд») в Facebook, сравнившие образ с нарядом престарелой стриптизерши. Пост пестрит едкими замечаниями из серии «Нет, нет, нет», «Кризис среднего возраста» или «забыла про платье». Один из комментаторов и вовсе сочинил ироничную историю создания снимка:

Похоже на кадр из видеоигры: у алтаря девушка внезапно срывает большую часть платья и начинает охоту за сбежавшим женихом.

А как тебе наряд невесты? Оригинально или чересчур?