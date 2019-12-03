Меховые вещи, которые не стоит надевать после 40

Как йети: 7 меховых вещей, которые не стоит надевать женщинам 40+

Эта одежда мгновенно превращает любую красавицу в снежного человека. Проверьте себя!

1. Парка с мехом

Стилисты сразу невзлюбили эту вещь, как только она появилась на прилавках и в китайских шоу-румах. И есть за что: меховая парка абсолютно не украшает фигуру. Она выглядит громоздко и визуально полнит: мех в конце концов сваляется и превратится в большие некрасивые катышки. Да и вообще такая вещь является воплощением колхозного шика, а оно вам надо?

2. Шуба-платье

В расклешенной шубе с меховым воротником и манжетами мы будем выглядеть ожившим приветом из нулевых. Фасон шубы очень неудобен: в какой бы транспорт мы не сели, подол будет мешаться и топорщиться во все стороны. Не очень хочется, чтобы окружающие думали, будто мы отыскали это сокровище в комиссионном магазине. Или достали из шкафа зажиточной прапрабабушки.

3. Меховой жилет-гусеница

Эта вещь — абсолютный антитренд для любого возраста. Она превращает женщину из прекрасной бабочки в уродливую гусеницу. Зимой такая жилетка не греет, а весной в сочетании с легкой одеждой смотрится совсем не к месту. Тем более, мода диктует нам не носить натуральные меха, что вполне логично и гуманно.

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4. Норковая юбка

Пышная меховая юбка безнадежно полнит в области бедер и талии и не сочетается с верхней одеждой. В ней невозможно находиться в помещении: мало того, что очень жарко, так еще и садиться неудобно. А сколько грязи она на подоле собирает представить страшно!

В общем, если у вас есть такой дизайнерский шедевр, отнесите в ателье — сшейте из этой шкурки что-то более красивое.

5. Меховая горжетка

Этот пушистый аксессуар в ретростилистике моментально прибавляет десяток лет к цифре в паспорте. Да и от лютого мороза небольшой меховой шарф не защитит. Особенно старомодно смотрится модель в виде лисьего хвоста — как будто вы украли его из исторического музея.

6. Унты

Эту меховую обувь можно надеть только в случае, если мы принимаем участие в съемках фильма «Выживший». Меховые сапоги выглядят максимально первобытно, а их функциональность в городе весьма сомнительна — они быстро пачкаются, да и в помещении в них очень жарко.

Если такая обувь вам очень нравится, можно носить ее, например, на долгой морозной прогулке с парочкой шерстяных носков. Смотрится забавно, но хотя бы ноги не мерзнут.

7. Меховая шапка

Меховая объемная шапка «кубанка» после 40 лет превратит нас в боярыню Морозову. Стилисты предупреждают: даже самую ухоженную женщину «состарит» сочетание меховой шапки с шубой. Не делайте так! Ну или не обижайтесь, если в магазине у вас вдруг попросят пенсионное. Все-таки этот аксессуар уже давно стал отличительным признаком людей почтенного возраста.