«Надевайте, простите, стринги»: Хромченко объяснила, как не попасть впросак с трикотажным платьем

Зимой так хочется нарядиться в теплое вязаное платье и забыть про холод за окном! Увы, но позволить себе этот наряд может далеко не каждая женщина, да и не всякие модели сегодня в тренде. О том, как не попасть впросак с уютным трикотажем, рассказала Эвелина Хромченко в программе «Модный приговор».

Женщины должны с осторожностью выбирать облегающие модели вязаных платьев. Во-первых, они сегодня неактуальны — предпочтителен безразмерный oversize. А во-вторых, такой наряд подчеркивает все недостатки фигуры. Его может позволить себе только идеально сложенная модница.

Но и здесь есть подводные камни. Даже на идеальном теле в облегающем трикотажном платье будут заметны все рельефы нижнего белья и колготок.