Как выглядеть моложе с помощью одежды

Не только улыбка способна добавить свежесть внешнему виду. Форма, цвет, текстура одежды влияют на образ и могут визуально омолаживать. Какая одежда выглядит выигрышно, читайте дальше.

Пайетки и блестки

Разбавить серые будни помогут сверкающие элементы — пайетки и блёстки. Не только сделают образ интересней, но и уберут пару лет. Надевайте переливающиеся вещи в портретной зоне и выбирайте перламутровый тон. Так лицо будет подсвечено.

Хорошая новость: пайетки остаются трендом в любое время года. Только не переусердствуйте.

Маскулинность

Рюши на блузке, юбка в горошек, акцент на талии, бантики в волосах — всё в одном образе. Вот что действительно старит. Убираем излишнюю женственность и добавляем структуру. Вместо вязаных кардиганов надеваем жакет оверсайз. Вместо скинни более объёмные джинсы.

Совет: твидовый жакет надевайте с футболкой, а ещё лучше твидовые вещи переместите в нижнюю часть.

Кэжуал

Надеваем брючный костюм и вот загвоздка: выбрать блузку с рюшами или рубашку? Правильным ответом будет футболка. Вот секрет визуального омоложения в официальном стиле. Не перегружайте образ. Статусности можно достичь с помощью аксессуаров. Расслабленность в моде, пользуйтесь этим.

Ещё как вариант — вместо привычной блузки запаситесь мужской рубашкой из плотной ткани.

Светлые тона

Говорят, что чёрный цвет старит. Но это не так. Его можно носить и не боятся выглядеть старше. Но он и не омолаживает. А вот светлые тона способны привнести выразительности. Если нужен этот эффект, надевайте светлые футболки, топы, свитера.

Важно: не забывайте в первую очередь принимать к вниманию, какие оттенки подходят вам. Возможно, ваш идеальный окрас тёмно-синий.

Сочные оттенки

Экспериментируйте. Сочетайте разные цвета в одном образе. В этом поможет цветовая схема. Главное правило — избегайте контрастов по яркости. Комбинируйте насыщенные цвета с насыщенными, приглушённые с приглушёнными.

Подглядывайте за стилем скандинавок. Они отлично научились объединять сочные оттенки и создавать яркие безупречные образы.

Спорт

Кроссовки с платьем, спортивные штаны с каблуками, мастерка с юбкой — всё, на что хватит смелости. Лёгкость и расслабленность в одежде, как уже знаем, способны омолодить. Добавьте немного спорта в обычный наряд. К тому же это удобно.