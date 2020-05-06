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Раскрыты способы не ошибиться с размером при выборе обуви 

Lenta.ru 6 мая 2020
Раскрыты способы не ошибиться с размером обуви
Фото: Globallookpress.com
Врач-ортопед и консультант по подбору обуви с 20-летним стажем раскрыли способы того, как правильно выбрать подходящую по размеру обувь и не ошибиться с ее формой. Их слова приводит портал Metro.
По словам генерального директора ассоциации ортопедов Healthcare Тони Гэвина (Tony Gavin), сначала нужно убедиться, что данная пара подходит для деятельности носящего.
«Вам не понадобится 7-сантиметровый каблук для прогулки по холмам», — высказался он.
Врач также отметил, что внутри ботинка между мыском и пальцами должен оставаться зазор размером с ширину большого пальца руки. Кроме того, носок не должен давить на пальцы, так как это станет причиной возникновения мозолей и волдырей.
«Пройдитесь по магазину несколько минут и подумайте, как долго вы сможете ходить в этой паре. Если обувь натирает вам в магазине, то ситуация не изменится, когда вы вернетесь домой», — подчеркнул Гэвин.
Специалистка по подбору обуви Сюзанна Давда (Susannah Davda) в свою очередь рассказала, что обувь следует примерять в носках или колготках в зависимости от того, в чем обычно ходит покупатель.
«Я ношу несколько разных пар чулочно-носочных изделий, когда хожу по магазинам», — пояснила она.
Помимо этого, эксперт посоветовала во время примерки убедиться, что обувь не давит на ногу и пальцы, а стопа не скользит по подошве. Она подчеркнула, что не каждая пара обуви будет подходить определенной форме ноги, так же, как и одежда не всегда садится на разные типы фигуры.
«У женщин есть огромное количество обуви, которую они никогда не носят, потому что она попросту неудобна. Скорее всего она не подходит им», — заключила Давда.
В феврале бразильская радиоведущая Меган Папас (Megan Papas) нашла способ примерить обувь при покупке в интернет-ретейлерах. Она опубликовала ролик, на котором приложила к монитору с изображенными на нем разными моделями туфель бумажную мини-версию себя. Таким образом Папас оценивала, подходит ли к выбранному ею наряду обувь.
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