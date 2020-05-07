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Эксперты рассказали, как правильно выбрать обувь 

Анастасия Иванова 17 часов назад
Эксперты рассказали, как правильно выбрать обувь
Фото: depositphotos.com
Эксперты рассказали, как правильно выбрать обувь при покупке и не ошибиться с ее размером и формой. Об этом пишет Metro.
Генеральный директор ассоциации ортопедов Healthcare Тони Гэвин рассказал, что при выборе обуви нужно убедиться, что она подходит для деятельности человека. Например, для прогулки по холмам точно не понадобятся высокие каблуки.
Кроме того, обувь не должна натирать ногу. Между мыском и пальцами должен быть зазор размером в ширину большого пальца руки. Носок обуви не должен давить.
"Пройдитесь по магазину несколько минут и подумайте, как долго вы сможете ходить в этой паре. Если обувь натирает вам в магазине, то ситуация не изменится, когда вы вернетесь домой", — посоветовал врач.
По словам специалиста по подбору обуви Сюзанны Давды, обувь надо мерить в носках или колготках. Стопа не должна скользить по подошве. Кроме того, у всех разная форма ноги, поэтому человеку может подходить не вся обувь.
«У женщин есть огромное количество обуви, которую они никогда не носят, потому что она попросту неудобна. Скорее всего, она не подходит им».
Ранее "Рамблер" рассказывал, как правильно дезинфицировать обувь.
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