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Определены сроки открытия магазинов одежды в России 

Lenta.ru и ещё 24 4 часа назад
Определены сроки открытия магазинов одежды в России
Фото: Lenta.ru
Глава отдела клинических исследований НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью порталу стопкоронавирус.рф определила приблизительные сроки открытия в России небольших магазинов одежды и обуви.
По ее словам, такие магазины могут начать открываться уже на первом этапе снятия ограничений из-за коронавируса. Их площадь не должна превышать 400 квадратных метров, а между посетителями и персоналом должна соблюдаться дистанция.
Одновременно смогут возобновить работу салоны красоты, парикмахерские, предприятия, оказывающие бытовые услуги, и непродовольственные магазины.
На втором этапе откроются детские сады, на третьем — школы и вузы, театры, музеи и бассейны, спортивные и тренажерные залы.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что решения о начале каждого из трех этапов выхода из режима самоизоляции будут приниматься руководителями регионов по отдельности.
При этом чиновники будут опираться на показатели заболеваемости, наличие свободных коек в больницах. Ожидается, что ограничения начнут отменяться в конце мая или начале июня.
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Мода , Другое , Анна Попова , Роспотребнадзор
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