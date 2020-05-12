Эволюция стиля супермодели Линды Евангелисты

Линда Евангелиста , бесспорно, одна из самых известных супермоделей в мире. Но как она одевалась, когда была вне подиума: так же стильно, или все-таки у нее случались стильные промахи? Читайте подробнее в нашем материале!

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В 1994 году Линда пришла на модный показ вместе со своим приятелем Джоном Эносом. Тогда супермодели было 29 лет, и она выбирала длинные блестящие платья. Многие считают, что это платье нисколько не красило фигуру Линды, но из-за ее яркой харизмы многие и не замечали такого недостатка.

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В 2001 году Евангелиста пришла на модное шоу в дерзком образе: джинсы, кожаный жакет, крупный ремень и, конечно же, фирменный взгляд кошки! Стилисты считают, что единственным минусом ее образа остаются очень длинные джинсы, которые собрались гармошкой. В идеале, по советам стилистов, можно было бы немного их укоротить.

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А уже в 2007, на вечеринке Оскара, Линда всех сразила своим платьем. Несмотря на то что оно свободное, цвет придает модели особый шарм. Но и без маленького промаха тут не обошлось: черный клатч здесь совершенно не смотрится. Стилисты считают, что лучше обойтись без него, либо подобрать небольшую сумочку в пастельных оттенках.

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В 2009 Линда всем показала, кто дива на вечеринке AmfAR! Элегантное платье, накидка — такое чувство, будто супермодель родилась не в то время, ведь этот наряд ей невероятно идет! От нее исходит настоящая сила и грация как у кошки.

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Впрочем, Линда не всегда одевается ярко. В 2012-м, во время одной из встреч по случаю Дня рождения ювелирного магазина, звезда предпочла одеться скромно. Но скромно, в случае Евангелисты, не значит плохо! Роскошный юбочный костюм скрыл недостатки и показал все достоинства! Линда выглядит очень дорого в этом образе.

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На Неделе моды в 2014 году Линда сразила всех стилистов своим образом: стильный юбочный костюм с расшитыми цветами, очки «кошачий глаз» — все в этом образе продумано до мелочей. Эксперты полагают, что звезда сама научилась миксовать одежду и подбирать аксессуары. Впрочем, находятся и скептики, которые считают, что Линду каждый раз собирает команда профи.

А с 2018 и по нынешний день звезда предпочитает оставаться немного в тени и выходит на мероприятия уже не так часто, как раньше. А учитывая глобальную пандемию, то и вовсе скрывается дома. Что ж, может себе позволить!