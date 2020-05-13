Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

5 модных признаков, которые выдают в мужчине неряху 

Я Покупаю 19 часов назад
5 модных признаков, которые выдают в мужчине неряху
Фото: Я Покупаю
Эти излюбленные немодные приемы расскажут о нас все. Перепроверьтесь, на всякий случай, чтобы не попасть впросак перед знакомыми и друзьями.

Потрепанные вещи

Я знаю, что многие мужчины равнодушны к шопингу и даже его ненавидят. Но ходить в майке с выцветшим принтом или в джинсах, на которых образовалась небольшая дырочка, лучше не стоит. Может, вещь очень удобна и практична, но все же пора расстаться с ней и приобрести новую. Хотя некоторые моменты, например, потрескавшуюся кожу на портфеле, можно отреставрировать. Главное, не делать вид, будто это такой стиль!

Спортивный костюм и в пир, и в мир

Спортивки, майка или футболка, иногда и олимпийка для полной амуниции — и универсальный солдат готов: и на романтический вечер он при параде, и на вечеринку, и на день рождения. Ходить в повседневности можно в чем угодно, но не стоит забывать о приличиях и дресс-коде. Может, в вашем кругу семьи к такому и привыкли, но, скажем, коллега вряд ли оценит, если вы завалитесь в ресторан на его праздник в спортивном костюме.

Откровенная паль

Этим грешат в равной мере и женщины, и мужчины: но если первые как-то пытаются сей факт скрыть, то вторые идут напролом. И оправдания, что всемирный бренд просто перепутал буквы и написал на футболке Pucci, не помогут. Лучше не гнаться за брендами, если кошелек не позволяет, а купить качественные и стильные вещи в Zara, Mango и других масс-маркет магазинах, в которых есть линейка мужских товаров.

Голый торс

Сейчас я брошу камень в огород заядлых любителей снять с себя лишнюю одежду в жару. Чуть только термометр переваливает за 20 градусов, такие мужчины уже во всю выпрыгивают из своих маек и футболок, обнажая телеса. Я абсолютно не против, если такой минимализм в стиле мужчина использует у себя на даче, но не в центре же города! Не буду лукавить, но не очень подкаченный торс — не то, что многие хотели бы созерцать на улице.

Носки и открытая обувь

“Но это же подиумный тренд!”, — скажете вы. А я вам отвечу: некоторые вещи и сочетания с показов пусть там и остаются, ведь в жизни они выглядят плохо. Нет никакого оправдания мужчинам, которые носят носки с сандалиями и шлепанцами, ни с точки зрения практичности, ни с точки зрения моды.
На улице не так уж и тепло? Надеваем летние броги или мокасины. Собираемся на пляж или прогулку? Запасаемся пластырями и убираем носки на дальнюю полку: в них, несомненно, не будет так сильно натирать, но хуже всего — когда носки, испачканные в песке и пыли, виднеются через открытую обувь.
Видео дня. Семья на карантине: как не убить друг друга
Я Покупаю: последние новости
Из обычной канадки — в известную супермодель: эволюция стиля Линды Евангелисты Из обычной канадки — в известную супермодель: эволюция стиля Линды Евангелисты Битва образов: 10 звезд, которые надели одинаковые наряды Битва образов: 10 звезд, которые надели одинаковые наряды Кира Найтли вышла на улицу в платье, которое сделало образ деревенским Кира Найтли вышла на улицу в платье, которое сделало образ деревенским
Женский форум
Мода
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Продукты, из которых можно получить витамин D
Продукты, из которых можно получить витамин D
Агаларов ошарашил жену новостью о разводе
Агаларов ошарашил жену новостью о разводе
Самый простой способ очистить украшения из серебра
Самый простой способ очистить украшения из серебра
Почему вы питаетесь правильно, но не худеете
Почему вы питаетесь правильно, но не худеете
Видео
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
00:51
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
Звёзды
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
00:23
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
Звёзды Дети
Самая красивая стюардесса выходит замуж за арестанта
01:13
Самая красивая стюардесса выходит замуж за арестанта
Любовь
Из чего на самом деле делают пакетированный сок
20:03
Из чего на самом деле делают пакетированный сок
Еда Здоровье
Самый простой способ очистить украшения из серебра
02:59
Самый простой способ очистить украшения из серебра
Дом и сад
Как производители подделывают сметану
02:36
Как производители подделывают сметану
Еда Здоровье
Названы признаки «ядовитых» родителей
04:26
Названы признаки «ядовитых» родителей
Психология Дети
Какой антисептик подходит для обработки продуктов
05:51
Какой антисептик подходит для обработки продуктов
Карантин Еда
Почему пожилым надо есть меньше на карантине
03:05
Почему пожилым надо есть меньше на карантине
Еда Здоровье
Орбакайте поделилась редким фото младшего сына
03:22
Орбакайте поделилась редким фото младшего сына
Дети Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение