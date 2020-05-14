Известный американский бренд Fashion Nova раскритиковали за новый дизайн купальника. Фотографию девушки они выложили в свой Instagram, но подписчики были недовольны. "Рамблер" узнал, почему так произошло.

На одной фотографии можно увидеть модель Лоуренс Бедар, которая стоит перед зеркалом и фотографирует себя на камеру смартфона в новом купальнике. Он слитный и выполнен в красном цвете с леопардовым принтом, но для загара дизайнеры сделали открытыми живот и грудь.

Под этим постом пользователи начали возмущаться. Большинство заявили, что купальник смотрится слишком открытым. Однако другие отметили, что бренд выбрал неудачную модель, и для ее фигуры купальник не подходит.

На другой фотографии можно увидеть такой же купальник, но на другой девушке. Заметно, что он смотрится гораздо лучше.

Бренд Fashion Nova специализируется на продаже женской одежды, купальников и аксессуаров.