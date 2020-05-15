Пандемия COVID-19 диктует свои правила, в том числе и в моде. Вслед за бикини из масок сердца модниц покоряет трикини.

Горячий комплект состоит из купальника и маски в одном стиле и расцветке. Новинку выпустила дизайнер из Италии, и сейчас пользовательницы соцсетей засыпают мастера заказами. Узнайте, как в голову итальянке пришла креативная идея, из нашего материала. Модницы всего мира горят желанием приобрести трикини — купальник, в комплект к которому прилагается маска в соответствующей расцветке. Дизайнер Тициана Скарамуццо, владелица небольшого ателье Elexa Beachwear в Сенигаллии, начала шить необычные комплекты ради развлечения во время пандемии.

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Тициана опубликовала фотографии своей дочери в трикини в соцсетях, и сотни пользовательниц загорелись желанием заполучить модный комплект.

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Идея пришлась как раз вовремя: Италия начала смягчать карантинные ограничения на прошлой неделе.

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Дизайнер рассказала, что вынуждена была сократить выпуск бикини, поскольку весной поставщики приостановили торговлю. Женщина начала шить маски к купальникам для поднятия настроения и не ожидала, что ее завалят заказами. Теперь она хочет дарить позитив всем своим клиенткам.

Хищные принты возвращаются в моду, и гламурные пользовательницы Инстаграма спешат пополнить свой гардероб экзотическими бикини. Красотки с удовольствием хвастаются обновками в соцсети, демонстрируя роскошные фигуры в купальниках с мотивами сафари.