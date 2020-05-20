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Обувь любимого дешевого бренда россиян назвали устройством для пыток 

Lenta.ru и ещё 1 6 часов назад
Обувь любимого бренда россиян назвали орудием пытки
Фото: Pixabay
Пользователи Сети раскритиковали товар на сайте британского интернет-ретейлера и производителя одежды Asos, ранее признанного любимым дешевым брендом россиян. На дискуссию, которая разразилась на портале Mumsnet, обратили внимание журналисты Daily Star.
Так, юзерша @AngeloMysterioso опубликовала фото туфель на платформе с золотой шнуровкой, затянутой выше колена. Стоимость пары на сайте магазина составляет 18 фунтов (1600 рублей). «Asos из года в год выпускает уродства. Эта обувь, наверное, самая чудовищная из всех, что я видела», — написала она в описании к публикации.
ASOS
Другие пользователи согласились с автором поста и тоже высмеяли продукцию Asos в комментариях под снимком, сравнивая ее с устройством для пыток.
«Они выглядят как варикозные вены», «Ты не ошиблась. Туфли просто ужасны!», «Моя первая мысль — они похожи на обувь девушки легкого поведения», «Это что за устройство для пыток?», «Мои ноги в них были бы похожи на сосиски», — высказывались они.
В мае еще один товар интернет-магазина Asos рассмешил покупателей из-за сходства с подгузниками. В социальной сети разместили снимок модели в коротких шортах с рюшами и цветочным принтом. «Когда встал посреди видеозвонка, позабыв, что на тебе подгузники», — подписал автор пост.
Ранее аналитики онлайн-платформы How to dress like выяснили, какие масс-маркеты наиболее популярны в 171 стране мира. Исследование проводилось с помощью сервиса Keyword Explorer Tool, который определил, названия каких компаний пользователи чаще всего искали в сети. Оказалось, что самый популярный бренд у россиян — Asos.
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