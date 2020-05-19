Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Комбинация бикини и носков смутила пользователей Сети 

BigPicture.ru 3 часа назад
Комбинация бикини и носков смутила пользователей Сети
Фото: bigpicture.ru
Звезды Инстаграма продолжают удивлять подписчиков новыми идеями на карантине. На этот раз красотки надели бикини вместе с кроссовками и носками. Несмотря на то что фишка быстро распространилась по соцсети, далеко не все пользователи в восторге от странного образа. Многие сразу вспомнили о босоножках и носках и раскритиковали королев гламура.
bigpicture.ru
Инстаграм-модели не дают подписчикам скучать на карантине. На этот раз красотки вызвали горячие обсуждения в Сети, запустив новый тренд — бикини в сочетании с кроссовками и носками. Несмотря на то что звезды гламура демонстрируют стройные фигуры, выглядит такая комбинация довольно странно. Пользователи Инстаграма раскритиковали образ и забросали красоток шуточками и едкими комментариями. Похоже, идея не сработала.
bigpicture.ru
Люди продолжают искать новые развлечения на карантине.
bigpicture.ru
Необычные челленджи появляются каждую неделю, вовлекая все больше участников. Новый тренд захватывает Инстаграм под хэштегом #tinyfacemakeupchallenge, и оптические иллюзии на женских лицах будоражат воображение.
Видео дня. «Июнь – знаковый месяц для всего 2020 года»
BigPicture.ru: последние новости
Встречайте трикини — новый тренд пандемической моды Встречайте трикини — новый тренд пандемической моды Старая одежда на новом теле: 20 фото девушек до и после похудения Старая одежда на новом теле: 20 фото девушек до и после похудения Все больше и больше: как изменилась женская грудь за последние 50 лет Все больше и больше: как изменилась женская грудь за последние 50 лет
Женский форум
Мода
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тодоренко отдала статуэтку «Женщина года»
Тодоренко отдала статуэтку «Женщина года»
Модель обругали за бикини из медицинских масок
Модель обругали за бикини из медицинских масок
Модель потеряла 70% кожи, нос и пальцы в огне
Модель потеряла 70% кожи, нос и пальцы в огне
Выяснилось, как нужно питаться в период пандемии
Выяснилось, как нужно питаться в период пандемии
Видео
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
00:51
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
Звёзды
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
00:23
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
Звёзды Дети
Что есть во время карантина вегетарианцам
06:09
Что есть во время карантина вегетарианцам
Еда Здоровье
Российские знаменитости, которых били мужья
04:44
Российские знаменитости, которых били мужья
Звёзды
Какие тайны раскроет ваш цвет глаз
10:25
Какие тайны раскроет ваш цвет глаз
Психология
Как не купить мусор вместо муки
20:00
Как не купить мусор вместо муки
Еда Здоровье
Сын Алибасова назвал виновных в бедах мачехи
03:22
Сын Алибасова назвал виновных в бедах мачехи
Звёзды
Тодоренко подарила свою награду «Женщина года»
00:27
Тодоренко подарила свою награду «Женщина года»
Звёзды
Цымбалюк-Романовская снова разоткровенничалась
03:01
Цымбалюк-Романовская снова разоткровенничалась
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение