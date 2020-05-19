Комбинация бикини и носков смутила пользователей Сети 

Звезды Инстаграма продолжают удивлять подписчиков новыми идеями на карантине. На этот раз красотки надели бикини вместе с кроссовками и носками. Несмотря на то что фишка быстро распространилась по соцсети, далеко не все пользователи в восторге от странного образа. Многие сразу вспомнили о босоножках и носках и раскритиковали королев гламура.

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Инстаграм-модели не дают подписчикам скучать на карантине. На этот раз красотки вызвали горячие обсуждения в Сети, запустив новый тренд — бикини в сочетании с кроссовками и носками. Несмотря на то что звезды гламура демонстрируют стройные фигуры, выглядит такая комбинация довольно странно. Пользователи Инстаграма раскритиковали образ и забросали красоток шуточками и едкими комментариями. Похоже, идея не сработала.

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Люди продолжают искать новые развлечения на карантине.

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Необычные челленджи появляются каждую неделю, вовлекая все больше участников. Новый тренд захватывает Инстаграм под хэштегом #tinyfacemakeupchallenge, и оптические иллюзии на женских лицах будоражат воображение.