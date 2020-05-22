6 вещей, которые не стоит надевать после 30 

Хоть мы в 30 и выглядим как подростки, наш возраст могут выдать дурновкусие и излюбленный инфантильный стиль в одежде. И самые главные предатели — эти 6 симпатичных, но подлых вещей.

1. Джинсы с молнией сзади

Отказываемся: от всех джинсов, имеющих молнию в неположенном месте. Сложно придумать более неуместную вещь в гардеробе молодой стильной женщины.

Я Покупаю

Покупаем: джинсы из качественного денима, подходящие к нашему типу фигуры. В этом сезоне будут актуальны джинсы прямого кроя и модели с широкими штанинами.

2. Экстремальный каблук

Отказываемся: от невообразимо длинного каблука и его подруги — платформы. Поберегите свой позвоночник и психику окружающих.

Я Покупаю

Покупаем: аккуратные босоножки на устойчивом каблуке средней длины. Если хочется добавить перчинки в образ, обращаем внимание на более открытые модели с интересным дизайном каблука.

3. Глупые надписи

Отказываемся: от всех видов одежды с написанной на ней нелепицей. Надписи в духе «разбиваю сердца» могут привести к обратному эффекту. Сюда же относятся логотипы люксовых брендов, изображенные на вещах из масс-маркета.

Я Покупаю

Покупаем: футболки актуальных фасонов интересных оттенков и принтов. Поверьте, футболка красивого цвета станет основой любого образа и будет отлично подчеркивать наши достоинства.

4. Выглядывающее нижнее белье

Отказываемся: от бюстгальтеров, которые не подходят по текстуре и цвету к наряду. Ни одну молодую женщину не будет красить лиф, торчащий из-под элегантного вечернего платья.

Я Покупаю

Покупаем: лифы гладкой текстуры. Если наш наряд допускает то, что нижнее белье будет заметно, выбираем кружевные бра вместо старого бюстгальтера другого цвета.

5. Обтягивающий жакет

Отказываемся: от сидящих плотно по фигуре жакетов и пиджаков. Такие модели вышли из моды много лет назад и возвращаться пока не собираются. Эти вещи не сделают нас моложе, разве что привлекут непонимающие взгляды.

Я Покупаю

Покупаем: жакеты и пиджаки с легким оверсайзом. Не обязательно брать все вещи гиперсайз: например, майку или футболку можно надеть по фигуре, но верхний слой в виде пиджака не должен быть в облипочку.

6. Нелепые носки

Отказываемся: от носков с рынка в ромашку, полосочку и горошек, если наша обувь открытая как, например, лодочки.

Я Покупаю

Покупаем: Выбираем, как и в случае с футболками, базовые оттенки. Черные, белые и серые будут функциональнее всех, но если хочется разбавить носочно-чулочный гардероб, выбираем глубокие насыщенные оттенки.