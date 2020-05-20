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Разный размер карманов на мужских и женских джинсах вызвал споры в сети 

Lenta.ru 2 часа назад
Размер карманов на джинсах вызвал споры в Сети
Фото: Pixabay
Отличие размеров карманов на мужских и женских джинсах стало предметом споров в сети. Соответствующая дискуссия развернулась на портале Reddit в среду, 20 мая.
На размещенном юзером @udefinitelynottori снимке запечатлены мужчина и женщина с одинаковыми консолями Nintendo Switch в передних карманах брюк. Видно, что в карман мужской модели приставка помещается полностью, в то время как в женскую — только наполовину.
@definitelynottori / Reddit
Пользовательницы портала возмутились описанной «дискриминацией» и выразили свое недовольство в комментариях. «Это девушке еще повезло, что в ее джинсах есть карманы, потому что в моих они вообще декоративные», «Именно об этом я думаю постоянно! В моих карманах еле-еле помещается помада», «Это отвратительно! Я требую равенства в правах», — высказывались они.
Другие юзеры предположили, что карманы на женской одежде делают меньше для того, чтобы девушки покупали сумки. «Они просто хотят заработать деньги на продаже сумок и клатчей!», «О, вы хотите взять с собой много вещей? Тогда купите нашу дорогую сумку, ведь у вас нет карманов!» — язвили они.
Некоторые комментаторы, в свою очередь, не разделили мнение автора поста. «О боже, просто купите себе сумку. В конце концов, мужчинам приходится носить с собой больше вещей», «Проверяй размер карманов брюк перед покупкой. Проблема решена», — советовали они.
Два года назад аналитики выявили преимущество мужских брюк над женскими. Оказалось, что карманы на большинстве женских брюк намного меньше, чем на мужских. Эксперты сравнили 80 пар джинсов одинаковых размеров таких марок, как Calvin Klein, Guess, H&M и Levi’s. Согласно проведенному исследованию, на женских моделях карманы в среднем на 48 процентов меньше, чем на мужских.
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