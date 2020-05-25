Дешевой одежде предрекли исчезновение

Перемены, в первую очередь, отразятся на брендах популярной массовой одежды.

Главный редактор журнала Vogue Анна Винтур предсказала исчезновение дешевой одежды после пандемии коронавируса. По ее словам, покупатели станут разборчивее в выборе одежды, отдавая предпочтение более долговечным комплектам.

Перемены, в первую очередь, отразятся на брендах популярной массовой одежды. Винтур считает, что если компании не пересмотрят свое отношение к продукции и потребителю и не перейдут на изготовление может более дорогой, но значительно качественной одежды, они не смогут вписаться в изменившийся рынок.

«Мода должна быть долговечной, эмоциональной, осмысленной. Она должна оставлять память», — приводит слова Винтур Business Insider.

Ранее была названа одежда, которая лучше защищает от коронавируса. Специалисты призвали отдавать предпочтение нарядам из плотной ткани с небольшим количеством декорирующих элементов.