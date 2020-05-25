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Дешевой одежде грозит исчезновение 

ТК «Звезда» и ещё 2 8 часов назад
Дешевой одежде предрекли исчезновение
Фото: pixabay.com
Перемены, в первую очередь, отразятся на брендах популярной массовой одежды.
Главный редактор журнала Vogue Анна Винтур предсказала исчезновение дешевой одежды после пандемии коронавируса. По ее словам, покупатели станут разборчивее в выборе одежды, отдавая предпочтение более долговечным комплектам.
Перемены, в первую очередь, отразятся на брендах популярной массовой одежды. Винтур считает, что если компании не пересмотрят свое отношение к продукции и потребителю и не перейдут на изготовление может более дорогой, но значительно качественной одежды, они не смогут вписаться в изменившийся рынок.
«Мода должна быть долговечной, эмоциональной, осмысленной. Она должна оставлять память», — приводит слова Винтур Business Insider.
Ранее была названа одежда, которая лучше защищает от коронавируса. Специалисты призвали отдавать предпочтение нарядам из плотной ткани с небольшим количеством декорирующих элементов.
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Мода , Анна Винтур
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