Популярное бикини раскритиковали за вульгарность

Пользователи сети раскритиковали ставшие трендом бикини с силиконовыми бретельками. На многочисленные снимки знаменитостей в указанной вещи и комментарии в соцсетях обратили внимание журналисты Daily Mail.

По информации издания, весной в таком купальнике неонового цвета фотографировались австралийская модель Тэмми Хемброу (Tammy Hembrow) и британская телезвезда Хлои Ферри (Chloe Ferry), а также канадская блогерша Аманда Элиз Ли (Amanda Elise Lee) и другие звезды.

Кроме того, отмечается, что ассортименты многих популярных брендов пополнились купальниками с различными прозрачными частями. Так, например, такие изделия продаются на сайтах Fashion Nova, PrettyLittleThing, Missguided и OhPolly.

@chloegshore1

Пользователи высмеяли новую модель бикини за ее непрактичность и вульгарность. «Зачем вообще носить такой откровенный купальник?», — поинтересовался один. «Симпатично, конечно, но он ведь порвется через две секунды», — заключил второй. «Ну и уродство, да еще из дешевых материалов», — написал третий.