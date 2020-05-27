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Популярное бикини с прозрачными частями раскритиковали в сети за вульгарность 

Lenta.ru 18 часов назад
Популярное бикини раскритиковали за вульгарность
Фото: Amanda Elise Lee
Пользователи сети раскритиковали ставшие трендом бикини с силиконовыми бретельками. На многочисленные снимки знаменитостей в указанной вещи и комментарии в соцсетях обратили внимание журналисты Daily Mail.
По информации издания, весной в таком купальнике неонового цвета фотографировались австралийская модель Тэмми Хемброу (Tammy Hembrow) и британская телезвезда Хлои Ферри (Chloe Ferry), а также канадская блогерша Аманда Элиз Ли (Amanda Elise Lee) и другие звезды.
Кроме того, отмечается, что ассортименты многих популярных брендов пополнились купальниками с различными прозрачными частями. Так, например, такие изделия продаются на сайтах Fashion Nova, PrettyLittleThing, Missguided и OhPolly.
@chloegshore1
Пользователи высмеяли новую модель бикини за ее непрактичность и вульгарность. «Зачем вообще носить такой откровенный купальник?», — поинтересовался один. «Симпатично, конечно, но он ведь порвется через две секунды», — заключил второй. «Ну и уродство, да еще из дешевых материалов», — написал третий.
В мае была показана самая популярная модель бикини на лето, а именно раздельный купальник с полностью открытой спиной, состоящий из топа-бандо и трусов с высокой талией. Отмечается, что топ представляет собой прямоугольный отрезок ткани на груди, углы которого соединяются тонкими бретельками за спиной. Так, за прошедший месяц в нем позировали такие звезды, как Кайли и Кендалл Дженнер, Белла Хадид, Ванесса Хадженс и другие.
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Мода , Бикини , Кендалл Дженнер , Ванесса Хадженс , Белла Хадид
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