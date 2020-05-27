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Королева появилась в дешевом наряде без маски и была обругана 

Lenta.ru 2 часа назад
Королева-консорт Нидерландов Максима посетила местную больницу в дешевом наряде без защитной маски и была раскритикована в сети. Об этом сообщает Daily Mail.
Супруга короля Виллема-Александра пообщалась с медицинскими работниками в рамках программы по оказанию поддержки пациентам с коронавирусом и их родственникам. Несмотря на пандемию она появилась в больнице без защитной маски.
Максиму запечатлели в коричневом длинном платье H&M с широкими рукавами, которое продается на сайте марки за 39 фунтов стерлингов (3408 рублей). Образ королевы дополнили широкий ремень, клатч и туфли на каблуках в тон наряда.
Lenta.ru
Пользователи сети обругали Максиму за ее необдуманное поведение. «Еще один человек, который думает, что заразятся все, кроме него самого», «Она не смелая, а безрассудная», «Она должна надевать маску, потому что может передать вирус другим!» — комментировали они.
Другие юзеры, в свою очередь, высмеяли наряд Максимы, сравнив ее платье со «скомканным бумажным пакетом». «Ужасный, дешевый материал», «Ее платье похоже на скомканный бумажный пакет», «Отвратительное платье», «Неужели нельзя было найти в H&M наряд получше?» — высказывали комментаторы.
В мае американка вышла на прогулку в купальнике из защитных масок ради протеста против карантина и подверглась критике. Давида Сал (DaVida Sal) попозировала напротив супермаркета Trader Joe's в бикини из голубых медицинских масок и босоножках бежевого цвета. «Это эгоизм и неуважение к людям, которые болеют или потеряли своих близких», — подчеркнул один из пользователей.
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