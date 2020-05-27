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Одна из самых больших модных ошибок станет трендом лета 

Lenta.ru 12 часов назад
Модная ошибка станет трендом лета
Фото: Lenta.ru
Об этом сообщает Vogue.
Тенденция обрела популярность благодаря весенне-летним коллекциям популярных дизайнеров. Например, на показе Salvatore Ferragamo модели дефилировали в платьях, кожаных сандалиях и белых носках. На показе марки A. P. C. сандалии на крупной деревянной платформе сочетали с носками разных цветов. Подобное сочетание также использовали Fendi, Anna Sui, Simone Rocha и другие.
По информации издания, некоторые знаменитости уже не раз применяли этот тренд в своих повседневных образах. Так, в сандалиях с носками на публике появлялись супермодель Кендалл Дженнер, предпринимательница Ким Кардашьян, актриса Кэти Холмс и канадский исполнитель Джастин Бибер.
Комбинировать сандалии с носками также было популярно летом прошлого года. Так, модные эксперты заявили, что при правильном сочетании расцветки носков с открытой обувью эта комбинация может выглядеть стильно. Например, под спортивные сандалии или тапки вроде Birkenstocks посоветовали надевать гольфы, а к женственным сандалиям на высоком каблуке рекомендуется выбирать свободные прозрачные носки.
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Мода , Кэти Холмс , Джастин Бибер , Кендалл Дженнер , КИМ КАРДАШЬЯН
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