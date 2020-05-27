Модная ошибка станет трендом лета

Об этом сообщает Vogue.

Тенденция обрела популярность благодаря весенне-летним коллекциям популярных дизайнеров. Например, на показе Salvatore Ferragamo модели дефилировали в платьях, кожаных сандалиях и белых носках. На показе марки A. P. C. сандалии на крупной деревянной платформе сочетали с носками разных цветов. Подобное сочетание также использовали Fendi, Anna Sui, Simone Rocha и другие.

Комбинировать сандалии с носками также было популярно летом прошлого года. Так, модные эксперты заявили, что при правильном сочетании расцветки носков с открытой обувью эта комбинация может выглядеть стильно. Например, под спортивные сандалии или тапки вроде Birkenstocks посоветовали надевать гольфы, а к женственным сандалиям на высоком каблуке рекомендуется выбирать свободные прозрачные носки.