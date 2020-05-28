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Платье дочери Трампа высмеяли в сети за схожесть со шторкой для ванны 

Lenta.ru 12 часов назад
Платье дочери Трампа высмеяли в Cети
Фото: Lenta.ru
Дочь президента США Дональда Трампа Иванка отправилась на запуск ракеты Falcon 9 компании SpaceX в наряде американского бренда за десятки тысяч рублей и была обругана. Об этом сообщает Daily Mail.
Американскую бизнесвумен запечатлели около ее дома в Вашингтоне с детьми. Она была одета в белое миди-платье на бретелях марки Lela Rose с принтом в виде желтого цветка, а также в туфли на каблуках. Стоимость платья на сайте марки составляет 1800 долларов (127 тысяч рублей). На ней также была защитная маска с похожим рисунком.
@ivankatrumplooks
Пользователи сети высмеяли наряд 38-летней Трамп за его схожесть со шторкой для ванны и написали об этом на своих страницах в Twitter.
«Кого стошнило на платье Иванки?» — поинтересовалась @Redpainter1. «Она опять надела мою шторку, которая висит в ванной», — отметила @Lisabeachie. «Что у нее на платье? Похоже на рвоту», — высказалась @beauceronner.
26 мая первую леди США Меланию Трамп сфотографировали в наряде люксового итальянского бренда Gucci за сотни тысяч рублей. Жена Дональда Трампа посетила ежегодное возложение цветов на Могилу Неизвестного Солдата (Tomb of the Unknown Soldier) в белом пальто с золотыми пуговицами за 3,5 тысячи долларов (250 тысяч рублей) и туфлях Manolo Blahnik того же цвета.
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Мода , Дональд Трамп , SpaceX
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