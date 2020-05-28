Бренд раскритиковали за слишком откровенное бикини

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Покупатели не оценили новый дизайн купальника американского бренда Fashion Nova. Рекламная фотография откровенного бикини была опубликована в Instagram-аккаунте, а также на сайте марки.

Модель Эбби Дауз позирует в синем раздельном бикини, верхняя часть которого фактически оголяет грудь. Стоимость новинки составляет чуть больше 2,5 тысяч рублей.

Fashionnova.com

Подобная откровенность поклонникам бренда пришлась не по вкусу:

"Ее грудь почти выпала из этого купальника",

"Слишком откровенный дизайн!",

"Кто вообще будет носить это?",