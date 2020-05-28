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Модный бренд раскритиковали за слишком откровенное бикини 

Рамблер 4 часа назад
Бренд раскритиковали за слишком откровенное бикини
Фото: Fashionnova.com
Покупатели не оценили новый дизайн купальника американского бренда Fashion Nova. Рекламная фотография откровенного бикини была опубликована в Instagram-аккаунте, а также на сайте марки.
Модель Эбби Дауз позирует в синем раздельном бикини, верхняя часть которого фактически оголяет грудь. Стоимость новинки составляет чуть больше 2,5 тысяч рублей.
Fashionnova.com
Подобная откровенность поклонникам бренда пришлась не по вкусу:
"Ее грудь почти выпала из этого купальника",
"Слишком откровенный дизайн!",
"Кто вообще будет носить это?",
"У нее будет интересный загар из-за этого дизайна бикини" — отреагировали возмущенные покупатели.
Ранее "Рамблер" писал о том, что американская певица показала откровенное фото.
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