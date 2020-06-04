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Популярный бренд обругали в сети за продажу чересчур откровенного бикини 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Популярный бренд обругали за «голое» бикини
Фото: @fashionnova
Покупатели обругали американский модный бренд Fashion Nova за чересчур откровенный дизайн купальника. На фотографию товара в Instagram-аккаунте марки обратили внимание журналисты Daily Star.
На размещенном кадре модель позирует в слитном желтом бикини Miami Chains с принтом и деталями в виде цепей. При этом комплект частично обнажает тело девушки в области груди и спины и полностью — по бокам. На сайте его стоимость составляет 59 фунтов стерлингов (5200 рублей).
@fashionnova
Пользователи сети были озадачены дизайном представленного купальника. «Серьезно? Это какой-то абсурд», «Наверное, его больно носить», «Ну уж нет», «Какого черта?» — комментировали они фото товара, набравшее 47 тысяч лайков.
Это уже не первый раз, когда покупатели выражают свое возмущение бренду Fashion Nova из-за вульгарных товаров. В мае модель Эбби Дауз (Abby Dowse) сфотографировалась в синем раздельном бикини Palm Tree, верхняя часть которого оголяет часть ее груди. «Кто вообще будет носить это?» — писали подписчики марки под постом.
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Мода , Бикини , Газета Daily Star
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