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Еще один популярный в 90-х тренд вернулся в моду во время пандемии коронавируса 

Lenta.ru 16 часов назад
Еще один популярный в 90-х тренд вернулся в моду
Фото: @khloekardashian
Звезды и блогеры поддержали еще один популярный в 90-х тренд во время режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса. На это обратило внимание Daily Mail.
Речь идет о вещах с принтом тай-дай (неравномерное окрашивание ткани с помощью скручивания, сжатия и прошивания — прим. «Ленты.ру»), которые вернулись в моду в 2020 году. Так, в одежде с соответствующим рисунком попозировала младшая сестра Ким Кардашьян-Уэст Хлои: в своем Instagram-аккаунте она поделилась фотографией в блузке бренда Off-White бледно-серого цвета.
Австралийская топ-модель Шанина Шейк также поддержала указанный тренд из 90-х. Например, на одном из опубликованных кадров в Instagram она запечатлена в тай-дай бикини розово-фиолетового оттенка марки VDM, а на другом — в спортивных штанах Aries с аналогичным принтом желто-голубого цвета.
@shaninamshaik
Кроме того, тренд распространился не только на одежду, но и на маникюр. Журналисты издания показали способ сделать дизайн тай-дай на ногтях, используя два разных лака и губку.
В мае на карантине стал трендом популярный в 90-х аксессуар ugly scrunchy («уродливая резинка для волос»). Так, прически с текстильными резинками все чаще начали демонстрировать в соцсетях знаменитости, в частности, бодипозитивная певица Lizzo, поп-исполнительница Селена Гомез и супермодель Джиджи Хадид.
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