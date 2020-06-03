Как изменится мир моды после карантина 

Да, не таким мы представляли 2020 год, когда он только начинался. Все планы, цели и ожидания прямо в марте полетели в трубу — и разом у всех. Коснулись перемены мирового порядка, конечно же, и модной индустрии. Закрылись на время карантинов бутики, рухнули продажи, последовали увольнения. Более или менее равны перед лицом кризиса оказались все — проблемы были не только у маленьких и средних брендов, но и у гигантов. Burberry, например, заявили о падении выручки на 70 с лишним процентов.

Сейчас мир потихоньку начинает выходить из локдауна, но уже очевидно, что прежним ему не быть. Моду тоже ждут перемены — об их необходимости заявили и сами дизайнеры, время самоизоляции использовавшие с умом — для анализа и размышлений. Рассказываем о том, какие перемены точно ждут моду после коронавируса.

Недель моды станет меньше

Объединить все четыре сезонных европейских недель моды в одну, выбрав для ее проведения одну из модных столиц — главное предложение, касающееся недель мод. И правда, редакторы и инфлюэнсеры, целый месяц порхающие между Нью-Йорком и Парижем с чемоданами нарядов — так ли все это необходимо? Или эта чехарда, никак не вписывающаяся в современное движение за экологию и осознанность, нужна все-таки исключительно для антуража? Журналисты в прошлом сезоне посвятили немало статей тому, что формат традиционных модных недель устарел, а участие в них давно не доставляет никому удовольствия. Просто отказаться от них было не так просто — без толчка извне. Также упраздниться могут и мужские недели, — их предположительно объединят с женскими, — и кутюрные.

Дизайнеры будут искать новые форматы

Некоторые дизайнеры уже сейчас отказываются от участия в неделях мод — пусть и обновленных. Saint Laurent устанавливают собственный график шоу, а сосредоточиться собираются не на показах, а на рекламных кампаниях. Valentino не приедут на неделю мужской моды, объединив мужскую и женскую линии на показе в сентябре. А кутюр собираются представлять по-новому — вместо привычного показа обещают совершенно новый для дома — и для зрителей наверняка — опыт.

И многие уйдут в онлайн

Официальные недели моды уже временно ушли в онлайн. Пионером в этом стала, как ни странно, российская неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week. Пока мировые недели только говорили о своих планах, российская команда взялась за дело: коллекции дизайнеры представили через видеоролики, а наряду с обычной одеждой показывали и виртуальную. Участники этого сезона тем, как все прошло, довольны — и мы с ними согласны. Теперь ждем онлайн-версии мужских и кутюрных недель мод — они придутся на начало июля. И если вы гадали, как это будет выглядеть, речь тоже идет о презентациях видеоформата: «Каждый модный дом вместо привычного показа с моделями покажет фильм или видеоролик. Шоу сможет посмотреть любой желающий в интернете», — рассказывают организаторы парижской Недели моды.

Коллекций тоже станет меньше

Много лет дизайнеры жаловались на то, что индустрия их загоняет. Выпускать по десять коллекций в год — изматывающая задача для любого креативного гения, и ценность моды как вида искусства в таком потоке, конечно, теряется. Что ж, теперь ситуация явно изменится. На днях высказался по этому поводу и креативный директор Gucci Алессандро Микеле. Он объявил, что бренд сократит количество коллекций в год с пяти до двух — и перестанет делить их на весенне-летние, осенне-зимние, круизные и предсезонные.

«Мы зашли слишком далеко. Наши безрассудные поступки сожгли дом, в котором мы живем. Мы считали себя отделенными от природы, чувствовали себя всемогущими… Столько возмутительной жадности заставило нас потерять гармонию и заботу, связь и принадлежность», — объяснил он свою позицию Микеле во время конференции. Онлайн, конечно.

Люди станут меньше покупать

По крайней мере, физические вещи — а вот виртуальные как раз будут становиться все популярней. Подъем виртуальной моды мы уже наблюдали во время карантина. И это, надо сказать, еще один шаг в сторону более экологичной моды, о которой все так долго мечтали. Ведь покупать 3D-модели, игровые скины, AR-фильтры, имитирующие одежду — куда более осознанно, чем третье по счету платье.