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Бикини с прозрачными деталями стало трендом у популярных в соцсетях моделей 

Lenta.ru и ещё 1 10 часов назад
Бикини с прозрачными деталями стало трендом
Фото: FashionNova
Популярные в соцсетях модели массово опубликовали фотографии, на которых они запечатлены в купальниках с прозрачными деталями. На это обратили внимание в Daily Star.
Речь идет о бикини с треугольным чашками и силиконовыми бретельками американского бренда Fashion Nova. На официальном сайте марки вещь предлагается в нескольких вариантах расцветки и стоит около 32 фунтов стерлингов (три тысячи рублей).
В числе поддержавших тренд оказались манекенщицы Хлои Саксон (Chloe Saxon), Келси Джин Смиби (Kelsie Jean Smeby), Монифа Дженсен (Monifa Jansen), на каждую из которых подписаны около миллиона человек, и другие.
@chloesaxon
Отмечается, что аналогичные модели купальника появились также в ассортиментах крупных ретейлеров PrettyLittleThing, Missguided и OhPolly.
В мае пользователи сети раскритиковали описанное бикини за его непрактичность и вульгарность. Некоторые из них посчитали, что оно может порваться во время плавания или активного отдыха. По мнению других, девушкам должно быть стыдно появляться в купальнике с прозрачными элементами на пляже, где играют дети.
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Мода , Фигура в бикини , Газета Daily Star
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