НОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ ИЗ 20 СТРАН, ВИРТУАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ, ЦИФРОВАЯ ОДЕЖДА И 3D-АРТ: ПЕРВОЕ ГИБРИДНОЕ ОНЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЕ В ОБЛАСТИ МОДЫ

10-11 июня пройдет Global Talents Digital — первый в мире международный гибридный fashion-проект в онлайн-формате, который совместит реальные дизайнерские коллекции с цифровыми. Виртуальные и реальные модели представят новые коллекции. Виртуальные инстаграм-звезды покажут собственные digital-коллекции. 50 участников из 20 стран представят свои коллекции и работы в нестандартном формате видеопрезентаций — часть из них с использованием технологий дополненной реальности и цифровых аватаров. Мода будет дополнена визуальным искусством: 3D-художники подготовят цифровые картины специально для Global Talents Digital. В течение двух дней за трансляциями можно будет следить на медиасервисе MEGOGO , в социальной сети VKontakte и еще на 100 сайтах по всему миру.

«Global Talents Digital — онлайн-реализация проекта Палаты моды Global Talents, в рамках которого десятки молодых и талантливых брендов со всех континентов представили свои коллекции на подиуме в Москве. Принципиальное отличие нового проекта в том, что он соединит реальные коллекции с чисто цифровыми. Кроме того, Global Talents Digital существует вне классических модных сезонов и охватывает большое количество стран — как через участников, так и через трансляции. От ЮАР до Японии, от США до Австралии. И точка пересечения — Россия, Москва, откуда большинство участников первого выпуска. Мы системно поддерживаем и продвигаем молодые таланты уже много лет. Ситуация с глобальным локдауном подтолкнула нас к поискам новых форм, и одним из экспериментов станет Global Talents Digital в июне 2020», — Александр Шумский, президент Национальной палаты моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

Известная цифровая модель Aliona Pole (Россия), принимавшая участие в виртуальной Mercedes-Benz Fashion Week Russia в апреле, представит совместную коллаборацию с AliExpress. Впервые AliExpress выставит виртуальную одежду на продажу: каждый из четырех лимитированных образов можно будет приобрести на российском маркетплейсе, чтобы затем примерить на себя виртуально.

На Global Talents Digital будут представлены коллаборации художников VEL LY Егора Голополосова с инициативой RTX STUDIO. Для создания арт-проектов молодые таланты использовали новый класс ноутбуков на базе графики GeForce RTX, созданных для продуктивной работы с визуальным контентом. VEL LY, которая работала с такими брендами, как Dior, GIVENCHY, Dolce & Gabbana, Cartier, Lancôme, а также Егор Голополосов, работавший с Disney Coca-Cola , Coach и многими другими известными брендами, поделятся результатами своей работы с использованием новых технологий.

Global Talents Digital объединяется с медиаплатформой #Москвастобой, которая уже несколько месяцев наполняется лучшими онлайн-мероприятиями, проходящими в Москве. Здесь собраны проекты ведущих музеев и выставочных площадок столицы, образовательные и культурные проекты Москвы, развлекательные мероприятия. Видеопрезентации участников Global Talents Digital покажут на москвастобой.рф

Дизайнеров поддержат более сотни российских и зарубежных СМИ. Следить за онлайн-презентациями новых коллекций дизайнеров можно будет из любой точки мира.

Справочно: Global Talents Digital — это виртуальная версия проекта Национальной палаты моды Global Talents, который создан для поддержки молодых талантов по всему миру и проходит при поддержке Фонда моды. Во время Mercedes-Benz Fashion Week Russia уже проведено два физических сезона, во время которых дизайнеры из Аргентины, Бангладеш, Бельгии, Великобритании, Германии, Грузии, Испании, Италии, Китая, Латвии, Перу, Франции, Швейцарии и Швеции получили возможность сделать свои дебютные показы на большом подиуме для международной аудитории.

За музыкальное сопровождение Global Talents Digital отвечает DJ GROOVE.

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