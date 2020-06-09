Прямые трансляции с fashion-шоу Global Talents Digital

10 и 11 июня в онлайн-формате пройдет первый в мире международный гибридный fashion-проект Global Talents Digital, который совместит реальные дизайнерские коллекции с цифровыми.
Виртуальные и реальные модели представят новые коллекции.
Виртуальные инстаграм-звезды покажут собственные digital-коллекции. 50 участников из 20 стран представят свои коллекции и работы в нестандартном формате видеопрезентаций — часть из них с использованием технологий дополненной реальности и цифровых аватаров. Мода будет дополнена визуальным искусством: 3D-художники подготовят цифровые картины специально для Global Talents Digital. В течение двух дней за трансляциями можно будет следить на сайте Рамблера.
Дополненная реальность (AR) станет частью прямой трансляции.
Благодаря этому, некоторые модели из коллекций можно будет увидеть в окружающей зрителей реальности, при использовании смартфона. Команда разработчиков ЯZAT и графические дизайнеры Байят Акеров, Виктория Кобелкова и The Digital Mary создали цифровые варианты коллекций дизайнеров-участников — они также будут доступны в AR.
За музыкальное сопровождение Global Talents Digital отвечает DJ GROOVE.