Прямые трансляции с fashion-шоу Global Talents Digital

10 и 11 июня в онлайн-формате пройдет первый в мире международный гибридный fashion-проект Global Talents Digital, который совместит реальные дизайнерские коллекции с цифровыми.

Виртуальные и реальные модели представят новые коллекции.

Виртуальные инстаграм-звезды покажут собственные digital-коллекции. 50 участников из 20 стран представят свои коллекции и работы в нестандартном формате видеопрезентаций — часть из них с использованием технологий дополненной реальности и цифровых аватаров. Мода будет дополнена визуальным искусством: 3D-художники подготовят цифровые картины специально для Global Talents Digital. В течение двух дней за трансляциями можно будет следить на сайте Рамблера.

Дополненная реальность (AR) станет частью прямой трансляции.

За музыкальное сопровождение Global Talents Digital отвечает DJ GROOVE.