Самбурская и другие: 5 горячих купальников от звезд

Самоизоляцию постепенно снимают во многих регионах, а значит, скоро станут доступны пляжи и отдых возле водоемов. Знаменитости показали, какие купальники самые актуальные в новом пляжном сезоне. Какой выберете вы?

@nyusha_nyusha

Певица Нюша предпочитает слитные купальники открытым. Для своего образа она подобрала плавательный наряд красивого красного оттенка. В таком купальнике каждая женщина будет приковывать к себе восхищенные взгляды окружающих!

@samburskaya

Актриса Настасья Самбурская выбирает купальник цвета фуксии. Стоит обратить внимание, что на звезде наряд асимметричного кроя, который очень популярен в новом сезоне. Плюс этого купальник в том, что у него очень тонкие бретели, которые обеспечат ровный загар.

@reginatodorenko

Телеведущая Регина Тодоренко выбирает раздельный купальник с простым лифом без косточек. Стоит отметить, что у телеведущей очень модные плавки, которые оголяют бедра. Подобный ретро-стиль стал крайне актуальным.

@lenatemnikovaofficial

Певица Елена Темникова выбрала яркий и веселый купальник с ананасами. Считается, что подобный вид купальника уже стал классическим, за счет того, что с ним получается равномерный и красивый загар на оголенных частях тела, а следы от завязок почти незаметны.

@natalyosmann

Натали Османн даже во время карантина смогла показать свой любимый купальник от Chanel . Все больше людей выбирают слитные купальники, потому что они становятся настоящим трендом сезона. Некоторые поклонники звезд считают, что слитные купальники выбирают только для того, чтобы прикрыть небольшой животик, но на самом деле — это настоящий тренд.

Какой купальник вам понравился больше всего? А какие вы предпочитаете?