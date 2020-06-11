Как прошел первый день Global Talents Digital 

10 июня прошел первый день Global Talents Digital. Это первый в мире международный гибридный fashion-проект в онлайн-формате, который совместил реальные дизайнерские коллекции с цифровыми. На протяжение двух дней 10 и 11 июня виртуальные и реальные модели представляют новые коллекции.

Виртуальные инстаграм-звезды показывают собственные digital-коллекции. 50 участников из 20 стран представляют свои коллекции и работы в нестандартном формате видеопрезентаций — часть из них с использованием технологий дополненной реальности и цифровых аватаров. Мода также дополнена визуальным искусством: 3D-художники представляют цифровые картины специально для Global Talents Digital.

Некоторые модели из коллекций дизайнеров можно увидеть в дополненной реальности (AR), при использовании смартфона.

Свои коллекции уже успели представить 19 брендов, а 4 художника подготовили специальные цифровые работы для Global Talents Digital.

Global Talents Digital — проект Национальной палаты моды в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

За музыкальное сопровождение Global Talents Digital отвечает DJ GROOVE.