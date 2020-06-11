Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как прошел первый день Global Talents Digital 

Партнерский материал 9 часов назад
Как прошел первый день Global Talents Digital
Фото: VIVIANO (Япония)
10 июня прошел первый день Global Talents Digital. Это первый в мире международный гибридный fashion-проект в онлайн-формате, который совместил реальные дизайнерские коллекции с цифровыми. На протяжение двух дней 10 и 11 июня виртуальные и реальные модели представляют новые коллекции.
Виртуальные инстаграм-звезды показывают собственные digital-коллекции. 50 участников из 20 стран представляют свои коллекции и работы в нестандартном формате видеопрезентаций — часть из них с использованием технологий дополненной реальности и цифровых аватаров. Мода также дополнена визуальным искусством: 3D-художники представляют цифровые картины специально для Global Talents Digital.
Некоторые модели из коллекций дизайнеров можно увидеть в дополненной реальности (AR), при использовании смартфона.
Свои коллекции уже успели представить 19 брендов, а 4 художника подготовили специальные цифровые работы для Global Talents Digital.
Global Talents Digital — проект Национальной палаты моды в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia.
За музыкальное сопровождение Global Talents Digital отвечает DJ GROOVE.
Видео дня. Почему яйца нельзя держать в дверце холодильника
Женский форум
Мода
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Певицу высмеяли за нелепый фотошоп на фото
Певицу высмеяли за нелепый фотошоп на фото
Немолодая сиделка получает сотни евро за свои снимки
Немолодая сиделка получает сотни евро за свои снимки
«В тюрьму подонка»: реакция звезд на ДТП Ефремова
«В тюрьму подонка»: реакция звезд на ДТП Ефремова
Жукова вспомнила о страданиях Норкиной перед смертью
Жукова вспомнила о страданиях Норкиной перед смертью
Видео
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
00:45
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
Дом и сад
Раскрыт секрет идеальных спагетти
14:13
Раскрыт секрет идеальных спагетти
Еда
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
Как вернуть блеск мойке из нержавейки
02:13
Как вернуть блеск мойке из нержавейки
Дом и сад
Что будет с организмом, если спать без подушки
02:37
Что будет с организмом, если спать без подушки
Здоровье
Назван самый полезный хлеб
06:07
Назван самый полезный хлеб
Еда Здоровье
Как выглядит 28-летний сын Марии Мироновой
03:02
Как выглядит 28-летний сын Марии Мироновой
Звёзды Дети
Как избавиться от выпирающего живота
02:28
Как избавиться от выпирающего живота
Здоровье Красота
Кто пристрастил пианиста Мацуева к футболу
02:49
Кто пристрастил пианиста Мацуева к футболу
Звёзды
Как быстро почистить грязный матрас
02:08
Как быстро почистить грязный матрас
Дом и сад
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение