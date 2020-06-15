7 уловок продавцов, чтобы мы купили нелепые вещи

Наш шопинг-редактор проанализировала личные траты на одежду, обувь и аксессуары и честно рассказала, в какие ловушки продавцов попадалась. Проверьте себя, легко ли вас обмануть?

1. Красивая упаковка

Ох уж это шуршание новенького пакета и завязывание ленточки на кассе! Не буду лукавить, эта часть шопинга доставляет многим из нас особое эстетическое удовольствие. Но на самом деле оно не так безобидно: продавцы делают все, чтобы вам не захотелось вернуть вещь в магазин, если она вдруг не подойдет или разонравится.

2. Акция на покупку нескольких товаров

Часто онлайн-магазины делают специальные предложения вне сезона распродаж. Например, 2=3, 1=2. Если вы пришли всего за одной конкретной вещью, то вторая, которую вы купили, чтобы не упустить выгоду, окажется бесполезной. Также стоит перепроверять, насколько выгодно приобретать, например, набор носков. Нередко выясняется, что по отдельности пара стоит столько же (если не дешевле). И еще продавцы частенько объединяют в набор несколько аналогичных товаров, которые сложно реализовать (устаревший фасон или неудачный цвет). Не дайте себя обдурить!

3. Искусственная скидка

Очень распространенный трюк. Продавец сначала повышает цену на товар, а затем делает на него скидку. В итоге вещь стоит столько же, сколько на старте продаж. Я часто обнаруживала переклеенные ценники в масс-маркете вроде H&M. А вот в интернете отследить махинации с ценами гораздо сложнее.

4. Прошлогодний ассортимент

Не секрет, что в конце сезона на складах остается много нераспроданных товаров. Последнее время производители стали с невозмутимым видом возвращать старые вещи в секцию новой коллекции. Я считаю, что это, конечно, рациональнее, чем сжигать тонны новой одежды и наносить ущерб экологии. Но все же честнее было бы выделять прошлогодние товары: размещать их на специальном рейле в торговом зале или в разделе outlet онлайн-магазина.

5. Только для плюс сайз, миниатюрных, высоких

У многих брендов существуют специальные линейки: plus, size, tall, maternity. Вроде бы здорово, что производители учли особенности фигуры разных покупательниц. Но зачастую такая одежда стоит дороже, а аналогичные модели можно найти в обычном отделе. Не всегда конструкции действительно разработаны с учетом нюансов: бывает дешевле отнести понравившуюся вещь в ателье и подогнать под себя.

6. Демонстрация образа целиком

В первую очередь внимание уделяется оформлению витрин и манекенов в торговом зале. Задача визуального мерчендайзера — предложить готовые трендовые образы, которые захочется примерить. Консультант также предложит вам взять с собой в примерочную несколько вещей. Задача — продать хотя бы один товар из большого количества.

7. Приз за покупку

Многие бренды любят проводить розыгрыши ценных призов среди покупателей. Кому не хочется отправиться на Мальдивы или выиграть новенький автомобиль? Будем реалистами: шанс стать победителем ничтожно мал. А до окончания промоакции придется сохранять чек, вещь будет невозможно сдать по истечении срока возврата.