Как вещь бабушки оказалась популярна среди богачей

Эпидемия коронавируса изменила многие привычные вещи в мире моды. Обязательное ношение масок в большинстве крупных европейских городов дало людям новые идеи. Женщины вспомнили, что вместо маски можно использовать стильный платок, а итальянский Vogue вскоре анонсировал платки как модные головные уборы для мужчин на лето 2020 года. О том, почему этот аксессуар столетиями остается в тренде, — в материале «Ленты.ру».

Ритуальная история

Платок — один из старейших аксессуаров в истории человечества. В силу того, что это простая до примитивности вещь (строго говоря, просто прямоугольный, квадратный или треугольный лоскут ткани с подрубленными краями), — он бытует у большинства народов, выполняя разные функции.

Например, в Японии платок-фуросики, особым образом свернутый или связанный, исполняет роль упаковки для вещей или импровизированной сумки-торбы. В странах с холодным климатом платками заматывают шею. У монголов и в Тибете платок (точнее даже длинная полоса ткани, больше напоминающая шарф) под названием хадак имеет статус ритуального дара по особым поводам: его повязывают как подношение духу места на особых святилищах-обо.

Хадак может изготавливаться из шелка или хлопчатобумажной ткани обычно голубого или синего цвета (но бывают желтые, черные или белые варианты).

На платках иногда изображают буддийского священного персонажа, например, Аюши, или цветочный орнамент. Дарят хадак по праздникам, на свадьбу, к рождению ребенка, или, напротив, по грустному поводу вроде похорон. Вручают и принимают сложенный вдвое хадак обеими руками, с поклоном, а затем набрасывают на шею (но не завязывают и не заматывают на ней).

Платок был обязательной частью гардероба славянки в Средние века, Новое время и даже в XIX и первой половине ХХ века. Даже в жаркое время года замужняя женщина на Руси — как простолюдинка, так и представительница привилегированного сословия — не должна была появляться на людях с непокрытой головой

Обычно волосы убирались под специальный головной убор (кику, или кичку), а поверх него накидывался платок, завязанный или скрепленный под подбородком.

Платком повязывали голову и незамужние девушки в холодное время года или во время работы. Иногда девушка набрасывала платок поверх кокошника, который носили до брака.

Делали платки из уже упомянутого льна. Холст женщины, как правило, сами и ткали, а потом подрубали. Зимой платок из шерстяной ткани или вязаный из овечьей шерсти заменял женщине теплую шапку. Позже, с развитием текстильной промышленности, популярны стали платки из хлопчатобумажного ситца. Самой же дорогой тканью для платков был шелк. В XVI-XVII столетии такой платок могли себе позволить только богатые женщины и девушки.

Картина «Купчиха за чаем» кисти Бориса Кустодиева , 1918 год

Из Китая, страны-создательницы шелка, эта дорогая ткань в древности и в Средние века попадала на Русь и в Европу. Из шелка делались самые дорогие платки, которые дарили на праздник. В обычное время европейцы, особенно из низших сословий, использовали платки из льна, позже — из хлопчатобумажной ткани.

Платок по-мужски

Хотя платок считается женским аксессуаром (а некоторые называют его «старушечьим» или «бабушкиным»), его во все времена использовали и мужчины. И не только в ритуальных целях, как хадак, но и по самому прямому назначению.

Японцы носили платок свернутым в жгут и обвязанным вокруг головы. В Европе в Средние века и в Новое время шейный платок, обычно белый или черный, был частью мужского костюма. Жители Средиземноморья повязывали им голову (надевать шляпу поверх платка было в обычае в XVII-XVIII веке). Злоумышленники или просто люди, желавшие сохранить инкогнито, поворачивали шейный платок таким образом, чтобы он закрывал низ лица вместо маски.

Платок, точнее головное покрывало, — часть традиционного одеяния арабского мужчины. Платок-куфию мужчины Ближнего Востока носят, закрепляя особым шнуром-икалем.

Во время песчаной бури краем головного покрывала удобно закрывать нижнюю часть лица, чтобы песок не забивался в нос и в рот.

По той же самой причине платки из хлопка использовали испанские пастухи-вакерос в Старом и Новом Свете и их «коллеги», американские ковбои. Платки называли банданами: это слово индийского происхождения, от глагола bandhana («повязывать»), стало привычным, поскольку хлопок, который шел на платки, поставлялся из Индии. Их носили на шее, завязав узлом. Если скот при перегоне поднимал густую пыль, то банданой, повернув ее узлом назад, можно было закрыть низ лица, как маской.

Вслед за «пионерами Дикого Запада» платок примерили неформалы и музыканты. Уже в 1970-е годы бандана (обычно красного или черного цвета с пейслейским орнаментом, иначе называемым «турецкий огурец») стала частью субкультуры рокеров и поклонников музыкального стиля heavy metal. Например, бандану часто носил фронтмен Gun'N'Roses Аксель Роуз.

Еще один вариант мужского платка — карманный платок-паше. Он появился на рубеже XIX-XX веков одновременно с мужскими спортивными блейзерами — пиджаками спортивного покроя с нагрудным карманом, куда модник небрежным жестом заправлял платок: вначале белый, затем из яркого цветного шелка с принтом.

Построить каре

В конце 1920-х годов мужские шелковые паше подали знаменитому предпринимателю и визионеру моды Роберу Дюма, зятю внука основателя и затем главе модного дома Hermès, идею более широкого квадратного платка из шелкового твила с принтом. Его предлагалось носить вместо шляпы, которую легко мог сорвать с головы ветер во время быстрой езды в открытом автомобиле.

Дело в том, что уже в XVII столетии европейские (а позже и российские) аристократки, в отличие от простолюдинок, не покрывали голову платками или чепцами, а носили все более затейливые и вычурные шляпки. В разные годы мода предписывала закреплять шляпку шарфом, чтобы ее не сорвал ветер во время езды в экипаже или верхом, связывать у подбородка лентами (это была мода середины XIX столетия) или прикалывать к прическе специальными шляпными булавками.

Австралийская актриса и пловчиха Аннет Келлерман в платке, 1926 год

В 1920-е годы мода окончательно избавила женщин от довольно-таки обременительной обязанности носить длинные волосы и «сложносочиненные» прически. Однако на короткой стрижке шляпку приколоть было не к чему, а лент под подбородком не подразумевали модные фасоны. Кататься же в машине без головного убора было не только не принято, но и непрактично: ветер безнадежно портил прическу и путал волосы. Новая идея была проста, как все гениальное: заменить для поездок в автомобиле (или даже полетов в аэроплане, где кабины тоже долго были открытыми) шляпку старым добрым платком.

Однако платок мог вызвать у молодых аристократок и богатых наследниц буржуазных фамилий неприятные и во всяком случае совсем не соблазняющие к покупке ассоциации с деревенскими бабами. Но Дюма не был бы гением модного маркетинга, если бы не придумал выход — яркие и необычные принты на платке (он назывался каре, «квадрат»).

Вскоре такой платок носили кинозвезды, актрисы, певицы и просто модницы-джетсеттерши, и каре шли нарасхват.

Мода на платки, по-крестьянски завязанные под подбородком, появилась во время Второй мировой: у женщин просто не было денег на шляпки. Британская королева Елизавета II , которая в войну была молодой девушкой, сохранила любовь к такой манере носить платок до наших дней. В конце 1950-х мода на высокие прически вернулась, и женщины (от кинозвезд Одри Хепберн Лиз Тейлор до простых горожанок) стали повязывать косынки и платки вместо шляпок, чтобы не повредить свои «бабетты» и укладки

Дом Hermès стал выпускать сезонные и лимитированные коллекции каре, эскизы которых рисовали лучшие графики и иллюстраторы своего времени (например, выходец из России Дмитрий Рыбальченко ). Были платки по мотивам работ художников, например, Элейн Ластиг Коэн. Какие-то модели выпускались большим тиражом, другие — малыми сериями, которые сразу становились объектом «охоты» коллекционеров. На аукционах за такие редкости платят тысячи долларов.

Есть и такие платки, которые французский дом выпускал не для продажи, а по заказу разных компаний для корпоративных подарков или к частным торжествам. Например, у российского коллекционера каре Александра Цыбина есть платки по заказу Lufthansa и Vacheron Constantin, очень редкий платок, разработанный к Олимпиаде-1980 в Москве, а также каре, выпущенное к свадьбе князя Монако Альбера и Шарлен Уиттсток в 2011 году (его не продавали, а дарили гостям).

Рэпер A$AP Rocky в платке, 2018 год

Коллекционерский бум породил даже фейки. Как рассказывал «Ленте.ру» Цыбин, «появились реплики и винтажных дизайнов, так что при покупке платка нужно обращать внимание на множество деталей. Только по совокупности признаков можно делать вывод о том, оригинал тот или иной платок или копия».

Успех Hermès подтолкнул к созданию платков, а также косынок и полосок для повязывания на лоб (у Hermès они называются twilly) и другие бренды. Уже много лет свои каре выпускают Gucci, Salvatore Ferragamo, Burberry, Etro и другие марки. Следуя новому тренду, модные бренды и марки аксессуаров пополняют коллекции и платками для мужчин.

«Сейчас модно использовать традиционный шелковый платок вместо маски, — отмечает дизайнер Ольга Никич, основательница бренда платков olganikich. — Это, конечно, имеет еще и практический смысл: шелк — антибактериальный материал, который даже используют в хирургии».