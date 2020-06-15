За модными стримами из Москвы следили более 20 стран

Завершился первый выпуск международного гибридного fashion-проекта Global Talents Digital. 10–11 июня дизайнеры представили новые цифровые и реальные коллекции, которые демонстрировали виртуальные и реальные модели. Всего — 50 участников из 20 стран, показавших 8 виртуальных шоу и 38 новых коллекций, 8 digital-художников и 6 цифровых моделей приняли участие в Global Talents Digital — внесезонном онлайн-проекте Национальной палаты моды в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

Только на площадках социальных сетей VK, Facebook, Instagram публикации и стримы Global Talents Digital собрали более 2,5 миллионов просмотров. Трансляции видеопрезентаций смотрели по всему миру на 100 российских и зарубежных сайтах, в том числе на онлайн-платформах известных концепт-сторов и шоу-румов в Париже, Милане и Берлине.

«Один из главных плюсов онлайн-формата мероприятий — это возможность дать шанс молодым дизайнерам со всего мира выйти из тени больших брендов, показать себя локально и всему миру. Global Talents Digital транслировались в двадцати странах и везде вызвали резонанс. Мы добавили в мероприятие дополненную реальность, цифровую одежду и виртуальных моделей, что сделало результат особенно интересным для сетевой аудитории», — рассказывает Александр Шумский, президент Национальной палаты моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

«Национальная палата моды начала прием заявок дизайнеров на следующий Global Talents Digital, который пройдет в августе–сентябре и будет полностью посвящен «устойчивой моде» (sustainable fashion) на фоне стремительно меняющейся индустрии. Это про осознанное потребление, новые материалы, вторичное использование и медленную моду. Это то, что вернулось в топ трендов вследствие пандемии», — добавил он.

«Время накладывает свой отпечаток на индустрию моды, и я думаю, формат онлайн Недели моды — это гармоничный выход в текущих условиях. Сейчас, когда ситуация с коронавирусом подстегнула глобальную диджитализацию, востребованность таких мероприятий в целом и сегмента виртуальной одежды будет только расти. Но я уверен, что прямой контакт с модой офлайн тоже быстро восстановится, так как ничто не заменит эмоции, которые возникают в "тактильном" формате коммуникации между брендом и аудиторией» — Игорь Чапурин , дизайнер бренда CHAPURIN

«Я надеюсь, что это станет новым трендом в индустрии моды, аналогично тому, что уже есть в искусстве, когда исследование новых технологий становится обычной практикой для развития мероприятий. За AR и 3D-сканированием стоит намного больше, чем нам кажется сейчас, и мне бы хотелось, чтобы больше смелых компаний исследовали их», — Тимо Хельгерт (Германия), digital-художник.

На Global Talents Digital также были представлены коллаборации бренда Be.Li.Ve. с австралийскими цифровыми моделями агентства Klubb Visuals — Candice Klubb и Bambi. А виртуальная модель Kim Zulu из ЮАР показала свою первую собственную digital-коллекцию.

Кроме того, восемь художников создали цифровые картины специально для Global Talents Digital. Антони Тудиско (Германия) представил современный babushka outfit из будущего, главная мысль картины Марка Тудиско (Германия) — «Неважно, что ждет нас в будущем. Никогда не расставайтесь!».

Тимо Хельгерт (Германия) показал Москву и другие крупные города во время самоизоляции в рамках проекта «Возвращение природы». Русско-итальянский художник Алексей Северин создал совместную работу с французской виртуальной моделью Serah Reikka под названием Infinite Scroll. Sub Sensus (Россия), известный своей работой над графикой клипа Трэвиса Скотта , создал картину Peak, а Фернанд Кларк (Россия) представил проект Sudarinya_render. Fashion-иллюстратор VEL LY и digital-художник Егор Голополосов показали цифровые картины, созданные в коллаборации с RTX Studio. Художники оценили мощь графики NVIDIA, которая позволяет создавать свои работы намного быстрее, независимо от сложности. Известная российская виртуальная модель и инфлюенсер Aliona Pole представила цифровую коллекцию, созданную совместно с AliExpress. Каждый цифровой образ лимитированной коллекции ROONO доступен для заказа на AliExpress.

Шоу и презентации московского Global Talents Digital освещались по всему миру. Сайт российского издания Vogue поместил в галереи показов не только реальные дизайнерские коллекции, но и полностью цифровую одежду Регины Турбиной (бренд ophelica). «Global Talents Digital — первый в мире крупномасштабный модный онлайн-проект "смешанного формата", который совмещает настоящую дизайнерскую одежду с цифровой», — пишет китайский Elle.

«Фактически, в центре внимания по-прежнему будет Москва, несмотря на то, что мероприятие не проходит там физически», — уверен итальянский Vogue.

Американский Forbes рассказывает о двенадцати самых востребованных виртуальных моделях — из них треть приняли участие в Global Talents Digital. В Global Talents Digital приняли участие российские и зарубежные дизайнеры — CHAPURIN, VARVARA ZENINA, into|into, Not for sale, duet.by.me, САМШИТ, AMARIN jewelry, OLA OLA, BEINUNISON, DANIIL KOSTYSHIN, RABBITHOLE, BAYARTAEV, ophelica, ГИДРОПЛАН, ALKHANASHVILI, Be.Li.Ve. (Россия / Франция), Sushchenko (Россия / Исландия), JAKE LIU (Австралия), Florentina Leitner (Австрия / Бельгия), CHAIN, VANESA KRONGOLD (Аргентина), FEMME DE MARS (Бельгия), Juan de La Paz (Боливия), Anciela, LINUS LEONARDSSON (Великобритания), NS GAIA (Индия), Också (Испания), TOMMAZO Studio (Кипр), ANNAISS YUCRA (Перу), 13/7 (Польша), Shell (США), Svoboda Ravenstvo Bratstvo (Франция), GUIDO VERA (Чили), AFTER WORK STUDIO, RAHEL GUIRAGOSSIAN (Швейцария), VIVIANO (Япония).

За музыкальное сопровождение Global Talents Digital отвечает DJ GROOVE.