6 немодных вещей, с которыми давно распрощаться 

Наш шопинг-редактор перечислил летние вещи, которые безнадежно устарели и выдают отсутствие вкуса. Проверьте себя, чтобы не попасть впросак!

Леопардовые легинсы

Леопардовый принт вульгарно смотрится на тонкой ткани. Поэтому лосинам нужно сказать твердое нет. Вообще стилисты все чаще сходятся во мнении, что узор, имитирующий шкуру дикого зверя, эффектно выглядит на сумочке или на обуви.

Кардиган из тонкого трикотажа

Унылая тряпочка, которая делает фигуру бесформенной и статичной. Не обижайтесь, но такой хорошо протирать полы. Вашего внимания заслуживают кардиганы объемной вязки и свитеры.

Болеро

Ох уж, эта кофточка-рукавчики! Как правило, она становится спутницей неуверенной в себе женщины, которая до дрожи боится открытых платьев, но все равно носит их.

Свитшот с забавным принтом

Сразу оговорюсь, что свитшот Gucci в коллаборации с Disney не попадает в позорный список. У него приспущенные рукава, свободный крой, да и в целом он смотрится винтажно и иронично. А вот от обтягивающей и куцой модели c Микки Маусом стоит бежать как от огня. Она попросту не стильная и не по возрасту (если вам чуть больше шестнадцати).

Рубашка-туника

Внебрачная дочь платья-рубашки и туники. И, к сожалению, довольно бесполезная. Без низа ее не наденешь, крутые многослойные комплекты не составишь. Вот и получается унылое сочетание: с брючками, со скинни, с легинсами.

Балетки с круглым мысом

Летняя обувь с круглым мысом просится на пенсию. Если вы проспали все показы, то напоминаем, что сейчас в моде модели с квадратными и острыми носами. Да-да, балеток это тоже касается. Так что убираем тупоносиков до лучших времен!