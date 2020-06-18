Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российских мужчин попросили отказаться от шорт в жару 

Lenta.ru 10 часов назад
Российских мужчин попросили отказаться от шорт в жару
Фото: Lenta.ru
Во время жары необходимо стараться соблюдать баланс между городским и пляжным стилями одежды. Таким мнением в четверг, 18 июня, с россиянами поделилась эксперт моды Ольга Меньшикова в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Стилистка считает, что мужчинам даже летом не стоит носить шорты, особенно если они работают в офисе. Вместо них лучше выбрать брюки из льна, хлопка или вискозы. Меньшикова отметила, что перечисленные ткани способны изменить восприятие температуры окружающей среды: например, если на улице 32 градуса, то в льняной одежде их можно ощутить как 28.
Помимо этого эксперт посоветовала отказаться от чересчур облегающей или, напротив, мешковатой одежды.
«Навязчивое прилегание вещей создает вид, лишенный элегантности, где-то слишком сексапильный», — подчеркнула она.
Кроме того, Меньшикова дала рекомендации и по цветам гардероба на лето. По ее словам, самый подходящий для этого сезона — белый, а его оттенок (айвори, слоновой кости или яичной скорлупы) нужно выбирать, исходя из возраста и телосложения. Вещи черного цвета стоит надевать в вечернее время.
В апреле эксперты проанализировали спрос россиян на одежду из весенне-летних коллекций и назвали самые востребованные во время пандемии коронавируса позиции. Так, продажи предметов базового гардероба, а именно плащей, кроссовок и пиджаков, в марте выросли на 169, 72 и 21 процент соответственно по сравнению с показателями предыдущего месяца.
Видео дня. Как с годами изменились российские звезды
Последние новости
Путин назвал четырех предателей времен Второй мировой Путин назвал четырех предателей времен Второй мировой Дуров пообещал сохранить тайну личной переписки в Telegram Дуров пообещал сохранить тайну личной переписки в Telegram Путин обратился к мировым державам Путин обратился к мировым державам
Женский форум 205
Мода , Радиостанция "Говорит Москва"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
46-летняя Судзиловская в бикини взбудоражила фанатов
46-летняя Судзиловская в бикини взбудоражила фанатов
Как прогнать жир с живота: эффективные способы
Как прогнать жир с живота: эффективные способы
Памела Андерсон снялась полностью обнаженной в 52 года
Памела Андерсон снялась полностью обнаженной в 52 года
Видео
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
01:14
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
Звёзды
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
Как распознать дешёвку в ювелирной лавке
04:36
Как распознать дешёвку в ювелирной лавке
Психология Дом и сад
Как сохранить свежесть зелени как можно дольше
02:48
Как сохранить свежесть зелени как можно дольше
Еда
Мифы о клубнике, которые пора развеять
06:00
Мифы о клубнике, которые пора развеять
Еда Здоровье
Любовница Жигунова показала нежное праздничное фото
03:21
Любовница Жигунова показала нежное праздничное фото
Любовь Звёзды
Как выглядела Светлана Лобода до пластики
00:49
Как выглядела Светлана Лобода до пластики
Звёзды Красота
«Мне нет прощения»: Ефремов записал видеообращение
01:48
«Мне нет прощения»: Ефремов записал видеообращение
Звёзды
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
00:45
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
Дом и сад
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение