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Российских мужчин попросили отказаться от шорт в жару 

Мария Сергеева 6 часов назад
Российских мужчин попросили отказаться от шорт в жару
Фото: depositphotos.com
Во время жаркой погоды необходимо соблюдать середину между городским и пляжным стилями одежды. Об этом сообщила россиянам эксперт моды Ольга Меньшикова в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Стилистка полагает, что мужчинам даже летом не стоит носить шорты, особенно это касается офисных работников. Вместо данного элемента одежды специалист советует брюки из льна, хлопка или вискозы, поскольку такая ткани способна снизить влияние жары на организм. Например, если на улице +32, то в льняной одежде температура будет ощущаться как +28 градусов.
Кроме того, эксперт советует отказаться от облегающей, а также мешковатой одежды.
"Навязчивое прилегание вещей создает вид, лишенный элегантности, где-то слишком сексапильный", — отмечает она.
По словам Меньшиковой, наиболее подходящий цвет для сезона — белый, а вот черный оттенок стоит выбирать для вечернего времени. Стилист подчеркнула, что цвет айвори (слоновая кость или яичная скорлупа) стоит подбирать в зависимости от возраста и телосложения.
Ранее "Рамблер" писал о том, как живет россиянка с самыми длинными ногами в мире.
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